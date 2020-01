El Martín Carpena de Málaga ultima su transformación para iniciar los ensayos de la ceremonia de los Goya

Actualizado 21/01/2020 14:56:56 CET

A escasos días de la celebración de la 34 edición de los Premios Goya en Málaga, que se celebra este sábado, el Palacio de Deportes José María Martín Carpena afronta el reto y se engalana para acoger esta ceremonia. El espacio tiene casi a punto su transformación, que permite albergar esta cita con el cine español.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, ha valorado la transformación del Palacio de Deportes y ha explicado que las obras están a punto de culminar entre este martes y miércoles, para así dar comienzo, previsiblemente el miércoles, los ensayos.

Por otro lado, la concejala de Cultura ha esperado, en declaraciones a Europa Press, que la transformación del Martín Carpena "sorprenda muchísimo y que sea del agrado de todo el mundo".

"Creo que ha sido un gran reto que hemos cogido", ha subrayado, valorando, asimismo, el trabajo de la Academia de Cine, del equipo del director del Festival de Cine de Málaga, Juan Antonio Vigar, y de Málaga Deportes y Eventos.

Al respecto, ha incidido en que el trabajo "está siendo tremendo y se está haciendo con mucha ilusión. Fruto de ese trabajo el Carpena va a quedar espectacular", ha dicho, destacando también que los trabajos de acondicionamiento redundarán, de igual modo, en Málaga "porque se llevan a cabo por empresas malagueñas".

"Mucho de lo invertido en acondicionar el Carpena revierte también en las propias empresas malagueñas", ha incidido, la concejala de Cultura y Deporte.

Otra de las incógnitas que depara la gala de los Goya es el tiempo, al respecto, Losada ha esperado "por fin pronto ver un sol y no lluvia como hasta ahora, para que luzca lo mejor posible". "Málaga tiene el mejor clima de Europa y me daría pena que esa ventana que supone los Goya no la veamos reflejada en el tiempo".

'Mientras dure la guerra', de Alejandro Amenábar, lidera con un total de 17 nominaciones las candidaturas a los Premios Goya mientras que la aspirante a los Oscar 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar, competirá en 16 categorías en la ceremonia de los premios más importantes del cine español.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá a la ceremonia de entrega de los Premios Goya, según han confirmado este martes. Además, está confirmada la presencia del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, Barroso ha anunciado que también estarán el ministro de Consumo, Alberto Garzón; la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno o la directora del ICAA, Beatriz Navas.

Andreu Buenafuente y Silvia Abril, presentadores de la gala del próximo sábado, afirmaron que la ceremonia de los Premios Goya será "un show de entretenimiento visual, breve y dinámico" en el que no van a ser "especialmente sarcásticos".

En cuanto a los detalles de la gala, avanzaron que los premios darán un "paso adelante" en el mundo visual con esta gala, de la que no han avanzado detalles para que el "misterio" mantenga las "sorpresas". Eso sí, destacaron el reto que supone para El Terrat, que produce la ceremonia, y que aprovecha las grandes dimensiones del Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga en el que se celebra.

Tras la experiencia del año pasado en Sevilla, la organización ha habilitado un espacio en la alfombra roja para el público que acuda, y se ha decidido colocar unas pantallas en el exterior desde las que quienes se acerquen puedan ver el transcurso de la ceremonia de entrega de los premios.

Asimismo, se ha conocido también que actuará el artista británico Jamie Cullum, Antonio Banderas y su 'A chorus line' --una presencia confirmada antes de la "avalancha de reconocimientos"--, Rayden, Ana Mena y Celia Flores, hija Pepa Flores, Goya de Honor 2020, que participará en el homenaje a su madre; así como la cantante Amaia, admiradora de la galardonada.

ACTIVIDADES PREVIAS

Por otro lado, Noelia Losada ha destacado las actividades previas y paralelas que se están llevando a cabo en el marco de la gala de los Premios Goya. Exposiciones, encuentros con nominados e, incluso, un 'photocall' donde se pueden hacer fotos con el premio son algunas de las propuestas que se están llevando cabo.

"Son actividades para que la ciudad viva los Goya más allá del sábado", ha incidido Losada, que ha valorado que, por ejemplo, en el 'photocall' instalado en el Ayuntamiento de la capital, que comenzó este pasado lunes, "tímidamente la gente se ha ido acercando, y ya es más conocido. No obstante, el tiempo no está acompañando, y justo esta semana están siendo unos días muy fríos".

Asimismo, la edil ha animado a acercarse al Patio de Banderas del Ayuntamiento: "Es una ocasión para levantar una estatuilla que, creo, es difícil que podamos volver a repetir".

De igual modo, ha recordado que en las proyecciones ha habido colas para acceder al Cine Albéniz. Para Losada, "todas las actividades están resultado del interés y agrado de los malagueños y si el tiempo acompañase habría más personas".