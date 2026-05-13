Más de 15.000 directivos en el DES2026 de Málaga, el "mayor evento de Europa" sobre IA y tecnologías exponenciales

El Digital Business World Congress reunirá a más de 450 expertos y gurús tecnológicos de la talla de Randi Zuckerberg. - DES

MÁLAGA 13 May. (EUROPA PRESS) -

DES-Digital Enterprise Show 2026 está ultimando sus preparativos para convertirse en el "mayor evento en Europa" sobre inteligencia artificial (IA) y tecnologías exponenciales. Del 9 al 11 de junio en Málaga, el encuentro global, con el lema 'Machine Learn, People lead', recibirá a más de 15.000 directivos internacionales que descubrirán las últimas soluciones con las que promover la competitividad de grandes corporaciones, pymes y administraciones públicas.

Según ha indicado la organización del evento en una nota, este miércoles, DES ha presentado de forma oficial los detalles de su nueva edición en una convocatoria que será "muy especial" por la celebración de su décimo aniversario. Todo ello contribuirá a situar Málaga como "capital europea de la IA" y a impulsar la ocupación hotelera del territorio durante la semana del encuentro.

En su intervención, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha subrayado la voluntad de "seguir recorriendo este camino con DES" y ha constatado que "espacios como este ayudan a democratizar la tecnología con el objetivo de que sea un motor de mejora de la competitividad de empresas, administraciones y de la vida de los ciudadanos".

Por su parte, el delegado Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Málaga, Antonio Jesús García, ha apuntado que para la Junta de Andalucía es "un honor" formar parte de la décima edición de DES, un evento "que se ha consolidado en el calendario internacional y que contribuye al posicionamiento estratégico de Málaga como epicentro tecnológico del sur de Europa".

"Esta edición será impresionante tanto por la calidad de sus contenidos como por el plantel de profesionales que abordarán las grandes claves de la innovación", ha agregado García.

Asimismo, el director general de Modernización y Administración Pública en la Diputación de Málaga, Eduardo Peral, ha hecho énfasis en la ciudad anfitriona, señalando que "hoy es un referente en economía digital como resultado de una estrategia compartida, basada en la colaboración público-privada, la estabilidad y la ambición de situar a Andalucía a la vanguardia tecnológica".

"La revolución digital no es un proceso automático, requiere liderazgo humano, visión institucional y decisiones que faciliten a las empresas competir, invertir y crecer en un entorno favorable. Desde la Junta trabajamos para que Andalucía sea protagonista de esta transformación global", ha añadido Peral.

En relación con el contexto actual, la directora de DES, Sandra Infante, ha valorado la celebración del evento en un momento marcado por "la rápida evolución de la IA y su creciente integración en las organizaciones".

"Por ello, en DES 2026 mostraremos hacia dónde se dirige esta solución, con sus últimas propuestas, y ofrecemos una guía clara sobre cómo implementarla, además de otras tecnologías exponenciales, de manera estratégica. Todo ello para que las empresas y administraciones sean más resilientes y puedan tener un retorno real de las inversiones", ha apostillado Infante.

'UNIVERSO DES' Y GURÚS TECNOLÓGICOS

Para conmemorar estos diez años, DES 2026 incorpora novedades como su rediseño con un nuevo formato hiperespecializado que convertirá el encuentro en un evento de eventos. Así, bajo el concepto de 'Universo DES' albergará siete espacios temáticos dedicados a la IA, la ciberseguridad, el 'cloud', las soluciones digitales para el retail, marketing y pymes, así como al talento emprendedor. En cifras, en este ecosistema se darán a conocer más de 700 innovaciones de la mano de las más de 400 firmas que participarán en la zona expositiva.

Junto a la tecnología más puntera, DES 2026 congregará a más de 500 expertos globales en el Digital Business World Congress, el mayor foro europeo de digitalización, que abordará las cuestiones que están definiendo el futuro de la industria.

Entre los ejes principales sobre los que girará su programa se encuentran los próximos pasos de la IA para maximizar la rentabilidad de compañías e instituciones; la combinación de herramientas --como la IA con el 'cloud'-- para disponer de infraestructuras digitales más inteligentes y fuertes, el papel de la tecnología dual, las iniciativas de ciberseguridad y la soberanía tecnológica en el contexto incierto actual; y la relevancia del talento humano, "clave para liderar la innovación".

La directora del Digital Business World Congress, Alezeya Sánchez, ha explicado que "este año hemos planteado el foro para que los directivos de todas las industrias puedan entender el alcance de las tecnologías, sus límites éticos y su aplicación para que realmente sean palancas útiles de rentabilidad, productividad y sostenibilidad".

Igualmente, hemos introducido temáticas que, por el marco en el que navegamos, preocupan a los responsables de IT como la seguridad, la cuántica y las EdTech", ha precisado Sánchez.

En esta línea, el congreso se estructurará en foros en los que se examinarán el impacto de las soluciones digitales en defensa, educación, banca y seguros, el sector manufacturero, los deportes y entretenimiento, la salud, el turismo y ámbito hotelero, el retail y comercio electrónico y la administración pública.

Para estudiar la transformación de estas industrias y del mundo tecnológico, DES 2026 contará con nombres propios de la talla de la emprendedora y exdirectora de marketing de Facebook, Randi Zuckerberg; el vicepresidente corporativo de Microsoft y presidente del Grupo de I+D en Asia-Pacífico, Yongdong Wang; el Senior Program Manager en el Banco Mundial, Trevor Monroe, donde tiene un rol determinante en el programa de Big Data de la institución; el director general en Europa de Tencent Cloud, empresa matriz de WeChat, Fred Sun; y el académico especializado en IA en el KTH Royal Institute of Technology de Suecia, Ricardo Baeza-Yates, una de las instituciones tecnológicas más prestigiosas de Europa.