Más de 20 ponentes de 15 nacionalidades se reúnen en la "fiesta del turismo sostenible", Foro TuriSOS, en Málaga

Foro Iberoamericano de Turismo SOStenible TuriSOS. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 20 ponentes de 15 nacionalidades se reúnen este viernes en Málaga en el Foro Iberoamericano de Turismo SOStenible TuriSOS, que se convierte en "una fiesta del turismo sostenible", según ha asegurado Alex Che Cesini, fundador, junto a Alicia Rodríguez, del foro y de Málaga es Mundial-Viajar es Mundial, empresa organizadora de este evento que une España y Latinoamérica.

"Es un puente de unión entre América Latina y España a través del turismo sostenible, la cultura, la gastronomía, la innovación y la igualdad", ha asegurado en declaraciones a Europa Press Cesini antes del inicio de este encuentro, que se celebra en el Museo Carmen Thyssen de la capital malagueña.

Así, ha asegurado que esta es ya la séptima edición y como las anteriores cuenta con "ponentes increíbles" procedentes "de todas partes de España" y de países, como Ecuador, Argentina, de Venezuela o Brasil, entre otros.

Asimismo, ha dicho que el día previo "calentamos motores con la entrega de los 'Top 50+1 Inspiradores' Europa-Latam, donde reconocemos a 25 mujeres, 25 hombres; gente espectacular", más uno que es una asociación, en este caso de México, ViendoTEntiendo, que trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad auditiva y "con lenguajes de signos llega a toda la industria del turismo".

Los orígenes de este foro se remontan al inicio de la pandemia en el año 2020, con el objetivo de generar un espacio de diálogo estratégico sobre la recuperación del sector turístico. Desde sus inicios, ha apostado por "un enfoque innovador, sostenible y con una clara vocación de conexión entre España y Latinoamérica", señala la organización.

Según han explicado, se trata de un formato de congreso empresarial boutique que reúne a líderes del sector para analizar tendencias, la innovación y compartir conocimiento desde una perspectiva SOStenible.

En esta séptima edición, aborda temas "de máxima actualidad", han señalado, como la implementación de la inteligencia artificial en las empresas como palanca de productividad, la evolución del turismo de lujo y bienestar, y los desafíos que afrontan las agencias de viajes.

Así, participan "referentes" como Fran Serón, CEO de la empresa malagueña Tour10, o Diego Pérez Barroso, director comercial en Hotel Martín Alonso Pinzón de Huelva.

TuriSOS2026 también pone el foco en el papel de la mujer en la industria con la mesa 'El turismo con mirada de mujer', que contará con voces como Francisca García CEO de Casa 1800, y Apolónia Rodríguez fundadora de Dark Sky Alqueva de Portugal.

Asimismo, la mesa 'Conexión Latam' analiza las oportunidades entre España y Latinoamérica, contando con la participación de Lorena Moya Zurita, COO Banco Pichincha del Ecuador, la malagueña afincada en Colombia Isabel Pérez Alcántara, experta en consultoría de marketing, y Adriana Gutiérrez Cirlos, vicepresidente de la Asociación ViendoTEntiendo de México dedicada a la inclusión de personas con discapacidad auditiva. El programa se complementará con un debate sobre turismo y comunicación.

En cuanto a destinos, el encuentro cuenta con la presencia de Andalucía, la CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, el country manager de visit Finland para España e Italia, David Campano y el Presidente de la Fundación de Turismo de Mato Grosso Do Sul-Brasil, Bruno Wedtling, reforzando ese puente entre continentes.