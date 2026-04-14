Más de 2.000 obras literarias optan al VI Premio Internacional de Poesía 'Ciudad de Estepona'

Presentación VI Premio Internacional de Poesía 'Ciudad de Estepona' - PICASA

ESTEPONA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado este martes de que más de 2.200 obras literarias optan al VI Premio Internacional de Poesía 'Ciudad de Estepona'. En esta edición, se han presentado libros procedentes de todas las provincias españolas y de casi todos los países latinoamericanos.

Además, tal y como ha sucedido en años anteriores, también se han recibido originales en castellano desde otros países como Canadá, Japón, Jordania, Estados Unidos, China, Australia, Francia, Inglaterra, Portugal o Alemania, entre otros. El fallo del jurado se dará a conocer el próximo 7 de mayo en una gala que se celebrará en el Auditorio Felipe VI, a las 20,00 horas.

En dicha actividad, que será gratuita, tendrá lugar un encuentro con Laura García Lorca, directora de la Fundación Federico García Lorca y sobrina de "nuestro poeta más universal". Además, la gala continuará con un concierto flamenco de Lole Montoya, que junto a Manuel Molina, formó el mítico dúo 'Lole y Manuel' en 1975.

El primer álbum que grabaron, 'Nuevo Día', marcó un hito en la música española y sentó las bases para el nuevo flamenco. A lo largo de su carrera, Lole ha promovido la cultura gitana a través de su música y ha colaborado con artistas destacados como Camarón de la Isla o Raimundo Amador, entre otros.

Las invitaciones para asistir a la gala del 7 de mayo podrán retirarse a partir del lunes, 27 de abril, en el Centro Cultural Padre Manuel y en la Biblioteca de Culturas Contemporáneas del Centro Cultural Mirador del Carmen. El poemario ganador recibirá un premio de 7.000 euros y será publicado por la editorial Pre-Textos.

Además, el 7 de mayo el Ayuntamiento celebrará el Día de la Poesía en Estepona con otras dos actividades culturales. A las 13,00 horas, la Sala de Conciertos del Centro Cultural Mirador del Carmen acogerá un recital a cargo de los poetas Felipe Benítez Reyes, Aurora Luque y Miriam Reyes. La entrada para este acto será gratuita hasta completar aforo.

Posteriormente, a las 18,00 horas, el espacio expositivo del Castillo de San Luis será el escenario de un recital poético de la cantante y compositora 'La Bien Querida'. Para asistir a esta actividad, los interesados deberán inscribirse en el correo electrónico bcc@estepona.es.

Ana Fernández-Villaverde, 'La Bien Querida', posee una larga y asentada trayectoria musical desde 2009, año en el que sacó su primer disco 'Romancero'. Destaca también por sus colaboraciones con grandes artistas como 'Los Planetas' o Diego Ibáñez de 'Carolina Durante'.