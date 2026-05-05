Más de 3.700 madres y padres malagueños disfrutan del permiso de nacimiento ampliado a 19 semanas

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MÁLAGA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.770 madres y padres de Málaga han disfrutado en el primer trimestre de este año de la prestación de nacimiento y cuidado de menor, una prestación que se amplió en julio de 2025 hasta las 19 semanas de baja remunerada al 100% en sentido general y hasta 32 semanas para las familias monoparentales.

Así, han sido 1.832 madres y 1.938 padres los que han disfrutado de esta prestación del Gobierno de España en la provincia en el periodo indicado, han indicado desde la Subdelegación en una nota, en la que han precisado que estos datos se corresponden con periodos disfrutados entre enero y marzo de este año, por lo que no coinciden exactamente con el número de prestaciones tramitadas, ya que hay casos de algunas que pudieron iniciar el trámite en 2025 y continuar en 2026.

Entre enero y marzo de este año, la Seguridad Social ha abonado 4.079 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, de las que 1.929 corresponden al primer progenitor, habitualmente la madre, y 2.150, al segundo progenitor, normalmente el padre. Entre ellas, se han gestionado 36 prestaciones en procesos de familias monoparentales, de las cuales 34 correspondieron a mujeres y dos a hombres.

Además, desde la Subdelegación han puesto de manifiesto que el gasto asociado a esta prestación en Málaga en lo que va de 2026 ha sido de 26,9 millones de euros.

El permiso de nacimiento consiste en 17 semanas hasta que el bebé cumple un año de edad, más dos semanas adicionales hasta que cumple ocho años. En el caso de las familias monoparentales, son 32 y cuatro respectivamente. Además, la cuantía de la prestación es equivalente a la base de cotización del mes anterior al parto, adopción, guarda o acogimiento, y se abona directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) durante las semanas que dura el permiso.

Aunque la ampliación del permiso fue adoptada por el Gobierno de España en julio de 2025, las semanas adicionales que se pueden disfrutar hasta los 8 años de edad del menor se han empezado a solicitar desde el 1 de enero de 2026. A estas semanas se pueden acoger retroactivamente las familias cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto de 2024.

La baja por nacimiento y cuidado de menor, que es heredera de las antiguas prestaciones de maternidad y paternidad, se reconoce como un derecho individual y no transferible que tienen ambos progenitores.

La duración media de los permisos por nacimiento y cuidado de menor activas entre enero y marzo de 2026 ha sido de 112,09 días. La duración de la baja de las mujeres malagueñas dura cinco días más, hasta 114,46, que la de los hombres, que ha sido de 109,84.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ofrece la posibilidad de solicitar la prestación por nacimiento y cuidado de menor de forma telemática, a través del portal Tu Seguridad Social (https://sede.seg-social.gob.es/) y en https://prestaciones.seg-social.es/servicio/prestacion-nacim...

También se pueden solicitar telemáticamente los periodos sucesivos de descanso por nacimiento y cuidado de menor, si los progenitores optan por dividir el periodo.