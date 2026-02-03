Más de 60 cocineros estrellas Michelin participan en el evento ChefsForChildren con el apoyo de la Diputación de Málaga

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, que apoya esta iniciativa, ha participado este martes en la presentación de este evento, realizada en el estand de la marca promocional Sabor de Málaga en el Salón H&T que se celebra en la ciudad - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Gastronomía y solidaridad se dan la mano una vez más en ChefsForChildren, un evento que reunirá a más de 60 cocineros estrellas Michelin con el objetivo común de enseñar a los niños a comer de forma saludable y además, este año, apoyar a los menores afectados por enfermedades raras. La octava edición se va a celebrar el 20 de abril en Anantara Villa Padierna, en Benahavís, con talleres de cocina, un foro gastronómico y una cena de gala benéfica a favor de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder).

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, que apoya esta iniciativa, ha participado este martes en la presentación de este evento, realizada en el estand de Sabor de Málaga en el Salón H&T. Ha destacado que es "un proyecto que une talento, profesionalidad, gastronomía, salud, solidaridad y compromiso con la infancia".

Salado ha agradecido la participación e implicación de un elenco tan amplio de profesionales de esta categoría. "En la provincia de Málaga tenemos la suerte de contar con un buen número de chefs y de restaurantes con estrella Michelin, que representan la élite de la gastronomía y que, siempre que pueden, demuestran su talento y su solidaridad", ha añadido.

El presidente de la Diputación ha incidido en que apoyando el evento a través de Sabor a Málaga se colabora en la labor de investigación, visibilización y concienciación social sobre las enfermedades raras que lleva a cabo Feder. Y, a la vez, ha destacado que los productos malagueños van a tener un protagonismo especial en todos los actos que se han programado, "con lo que estamos también impulsando que se conozca la calidad y las cualidades de estos productos, que son sostenibles y de una calidad excelente", ha recalcado.

'COMER SANO ES DIVERTIDO'

Bajo el lema 'Comer sano es divertido', el proyecto refuerza su compromiso con la educación alimentaria infantil y el apoyo a los niños con enfermedades raras. En este sentido, grandes nombres de la alta gastronomía española como Toño Pérez, Benito Gómez, Mario Cachinero, José Carlos García, Dani Carnero, Diego Gallegos, Mauricio Giovanini, Israel Ramos y Andrea Tumbarello respaldan la iniciativa.

En esta ocasión, ChefsForChildren colabora con la Federación Española de las Enfermedades Raras (Feder), una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades poco frecuentes y sus familias.

Feder representa a más de 400 asociaciones en toda España, impulsando la investigación, la inclusión y el acceso a recursos y tratamientos. Su labor da voz a quienes conviven con estas patologías y fomenta la solidaridad para construir una sociedad más justa y equitativa.

Como parte del programa previo al evento principal, junto a los chefs se organizarán dos talleres de cocina para niños con enfermedades raras: el primero tendrá lugar el 9 de febrero en Le Cordon Bleu Madrid; y el segundo se celebrará el 16 de marzo en las Bodegas Emilio Moro, en Valladolid.