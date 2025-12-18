Más de medio centenar de estudiantes de la provincia participan en el premio Málaga Crece de impulso al emprendimiento

La diputada provincial de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga impulsa el emprendimiento en el ámbito educativo con el II Premio Málaga Crece, un certamen creado con el objetivo de fomentar entre los jóvenes malagueños el emprendimiento, la creatividad y la innovación. En su primera edición, este certamen reunió a 35 estudiantes, y este año son 52 los que han participado en el certamen, dotado con 3.000 euros a repartir entre cinco premios.

Así lo ha dado a conocer la diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, que el pasado lunes, 15 de diciembre, entregó el tercer, cuarto y quinto premio en los IES Diego Gaitán de Almogía y Sierra de San Jorge de Villanueva del Trabuco, y que hoy jueves, 18 de diciembre, ha hecho entrega del primer y segundo premio en los IES Fuente Luna de Pizarra y Escultor Marín Higuero de Arriate.

La diputada ha recordado que la primera convocatoria de Málaga Crece contó con la participación de 35 estudiantes, y en su segunda edición, el certamen crece en número de participación y ha reunido a 52 estudiantes de nueve centros educativos de otros tantos municipios de menos de 20.000 habitantes: Campillos, Arriate, Almogía, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Álora, Pizarra, Alozaina y Periana.

Los estudiantes premiados han presentado proyectos originales, creativos, innovadores y que aportan ideas de negocio viables y sostenibles para responder a demandas reales de sus municipios.

Así, el primer premio, dotado con 1.000 euros, ha sido para Gonzalo García Canales, del IES Fuente Luna de Pizarra, que ha presentado el proyecto 'Sabores a Valle', un servicio de distribución de productos frescos de pequeños productores del Valle del Guadalhorce al que los clientes pueden suscribirse de manera online y gestionar a través de web o app sus compras, que se reparten en cajas de cartón reciclado y bolsas biodegradables con microperforación, que regulan la humedad y conservan los alimentos frescos. Cada caja incorpora un QR con información sobre los productores, recetas y curiosidades sobre los alimentos, convirtiendo el servicio en una experiencia educativa y sostenible.

El segundo premio, con 700 euros de dotación económica, ha sido para María Pérez Melgar, del IES Escultor Marín Higuero de Arriate, por su propuesta de la cafetería, biblioteca y ludoteca 'Susurros de café', un punto de encuentro en el que los niños pueden jugar y aprender mientras los adultos leen, conversan y disfrutan de un café o aperitivo elaborado con productos locales.

Patricia Aguilar Moreno y Manuela Morales Ruiz, ambas del IES Diego Gaitán de Almogía, han sido las ganadoras del tercer y cuarto premio, respectivamente. La propuesta de Patria Aguilar, 'Natura Studio', consiste en talleres infantiles en centros educativos, parques y otros espacios cedidos por los ayuntamientos donde se enseñará a los niños a cultivar sus propios alimentos preparando la tierra, sembrando, regando y aprendiendo sobre reciclaje, compostaje y aprovechamiento del agua. Este proyecto ha sido premiado con 600 euros.

Por su parte, Manuela Morales ha obtenido 400 por 'Ecomiel', su propuesta de empresa ecológica innovadora que convierte casas de campo abandonadas en eco-granjas apícolas plantando algarrobas, encinas, olivos y almendros e instalando colmenas con placas solares que producen a la vez miel y energía limpia.

El quinto premio, dotado con 300 euros, ha sido para Alejandro Román Bermúdez por su propuesta de un hotel rural inclusivo para personas con diversidad sensorial y funcional que contará con avisos acústicos y luminosos, además de una guía interactiva con rutas accesibles y audiodescripciones. Además, se promueve el consumo de productos naturales locales, ecológicos y tradicionales.

El jurado ha estado integrado por representantes de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores de Andalucía (Uatae), el Centro de Innovación Social La Noria, la Delegación de Educación y Juventud y el Servicio de Empleo de la Diputación de Málaga.