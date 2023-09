Más de mil profesionales de inversión de impacto se reúnen en Málaga en una cumbre mundial organizada por GSG y SpainNAB

MÁLAGA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Global Steering Group (GSG) y su representante en España, la Asociación SpainNAB --Consejo Asesor para la Inversión de Impacto--, organizan en Málaga la cumbre anual de inversión de impacto, el principal acontecimiento mundial del movimiento de la economía de impacto que reunirá a más de 1.000 profesionales y líderes del mundo de las finanzas, la empresa, la sociedad civil y el sector público de todo el mundo.

El evento, que lleva celebrándose desde 2017 en diferentes ciudades del mundo, como Delhi, Chicago o Buenas Aires, llega por primera vez a España, los días 2 y 3 de octubre, en concreto en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

Según señalan en un comunicado, la cumbre de este año celebrará los éxitos hasta la fecha del movimiento iniciado por el GSG hace diez años en el marco de la presidencia británica del G8. Asimismo, identificará estrategias para lograr amplificar el impacto positivo a escala en torno a tres bloques: movilizar capital en favor de las personas y el planeta; lograr la plena transparencia en la medición del impacto; y acelerar el crecimiento de la economía social y de impacto.

Detallan que la apertura y bienvenida del evento van a correr a cargo de Juan Bernal, presidente de SpainNAB y director general de CaixaBank Asset Management; José Luis Escrivá, ministro en funciones de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España; y Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía.

A continuación, José Luis Ruiz de Munain, director general de SpainNAB, expondrá los avances de la inversión de impacto en España, con cifras actualizadas a cierre de 2022, y los próximos pasos en el ecosistema de impacto para seguir canalizando financiación hacia vehículos y organizaciones de impacto. Se prevé que cierre la apertura Francisco De la Torre, alcalde de Málaga.

La segunda jornada comenzará con José Luis Curbelo, presidente de Cofides, que anunciará un nuevo compromiso financiero para apoyar la inversión de impacto en España; y con Cliff Prior, director general de GSG, que dirigirá un debate con altos cargos de los sectores financiero, empresarial y gubernamental sobre cómo están liderando en la práctica el cambio en sus organizaciones para impulsar un impacto positivo.

La cumbre se desarrollará en dos jornadas durante las cuales se alternarán paneles de debate, sesiones de trabajo, talleres y entrevistas para tratar aspectos de primer nivel, como en el que intervendrá Gonzalo Gortázar, consejero delegado de Caixabank, sobre el papel de la nueva economía de impacto en el sistema capitalista y la democracia; el potencial de la inversión de impacto en el Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Social; o la regulación adecuada para preservar la coherencia y transparencia en la aplicación del impacto y sostenibilidad.

Entre los ponentes estarán los máximos responsables de organizaciones como CaixaBank, Citibank, Grupo Social ONCE, Fundación Carasso, Iberdrola, Aecid, Cofides, la EOI o Enisa, estas dos últimas, en el marco de la estrategia Spain Up Nation apoyada por la Unión Europea y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de los fondos Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

También estarán presentes representantes públicos, como Víctor Meseguer Sánchez, comisionado especial para la Economía Social del Gobierno de España; Filipe Almeida, presidente de Portugal Social Innovation, iniciativa pionera del Gobierno luso; o Ruth Paserman, directora de Fondos, Programación e Implementación de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea.

Además, durante la Cumbre se llevarán a cabo diferentes entrevistas, como la de Martin Wolf, periodista de Financial Times a Sir Ronald Cohen, fundador y presidente del GSG, para ahondar sobre la doble crisis del aumento de las desigualdades y del cambio climático que amenaza nuestro planeta, y cómo la inversión de impacto puede ayudar a mitigarla.

SpainNAB, el Consejo Asesor para la Inversión de Impacto, es una alianza de 45 organizaciones líderes de la comunidad inversora, empresarial, tercer sector, administraciones y sociedad civil para impulsar y promover la inversión de impacto en España. Representa a nuestro país ante el GSG -Global Steering Group for Impact Investment, al cual pertenecen ya 34 países y la Unión Europea.