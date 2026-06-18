Maya Pixelskaya y Rodrigo Vázquez presentarán la gala de los Premios Iris Games 2026

Archivo - Fycma en una imagen de archivo. - FYCMA - Archivo

MÁLAGA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La gala de entrega de los Premios Iris Games 2026 ya tiene presentadores. La comunicadora y especialista en videojuegos Maya Pixelskaya y el periodista y presentador de televisión Rodrigo Vázquez serán los encargados de conducir la ceremonia que se celebrará el próximo 3 de julio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), en el marco de Andalucía Play Fest.

La gala volverá a reunir en Málaga a desarrolladores, estudios, empresas, instituciones y profesionales de toda España para reconocer la excelencia, la creatividad y la innovación de la industria del videojuego, han indicado en un comunicado. La producción apostará nuevamente por un formato dinámico y cuidado, con actuaciones en directo, invitados, contenidos audiovisuales y diversas sorpresas que acompañarán la entrega de premios.

Maya Pixelskaya es una de las divulgadoras y comunicadoras especializadas en videojuegos más reconocidas del panorama nacional. Presentadora, guionista y creadora de contenidos, ha desarrollado una extensa trayectoria en televisión, radio y plataformas digitales, participando en formatos de RTVE, Atresplayer, MTV España, Prime Video o La Sexta, entre otros.

Su experiencia en el ámbito de los videojuegos y la cultura digital la ha llevado además a presentar numerosos eventos, galas y programas especializados vinculados a la industria.

Junto a ella estará Rodrigo Vázquez, periodista y presentador de televisión con una consolidada trayectoria en RTVE, donde actualmente conduce Saber y Ganar Fin de Semana. Con más de dieciocho años de experiencia profesional, ha estado al frente de formatos de gran audiencia como El Cazador, Todos contra 1 o el Benidorm Fest, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles de la televisión pública.

Antes del inicio de la ceremonia principal, el público podrá disfrutar de un pre-show presentado por Lara Smirnova, profesional especializada en comunicación, contenidos y eventos vinculados al sector del videojuego y los esports, además de presentadora del podcast Kâtorijji. Este espacio servirá para acercar a los asistentes la actualidad de la industria y generar ambiente antes de la entrega de galardones.

El certamen está organizado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, y la Junta de Andalucía a través de la Agencia Digital de Andalucía y la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Los interesados en asistir tanto a la gala como a las jornadas pueden inscribirse de manera gratuita a través de premioriris.com

JORNADA PROFESIONAL

La programación de los Premios Iris Games arrancará durante la mañana del 3 de julio con una jornada profesional dirigida a estudios, empresas, instituciones y profesionales del sector.

El programa abordará cuestiones clave para la industria como las oportunidades de colaboración entre los sectores audiovisual y del videojuego, las líneas de apoyo impulsadas por las administraciones públicas, la accesibilidad aplicada al diseño de videojuegos, la inversión especializada y el papel de los principales hubs y ecosistemas de innovación en el crecimiento del sector.

La jornada contará con la participación de representantes de entidades como el Ministerio de Cultura, Fundación ONCE, AEVI, Bandai Namco, Madrid in Game, GameBCN, el Ayuntamiento de Valladolid o el Gobierno de Canarias, entre otras. La programación se completará con una nueva edición de la Jornada de la Comunidad Unreal, consolidando un espacio de encuentro para desarrolladores y profesionales especializados en tecnologías de creación digital.

Por otro lado, han recordado que los proyectos finalistas están siendo evaluados por un jurado integrado por profesionales procedentes de distintos ámbitos vinculados a la industria del videojuego, el audiovisual, la comunicación, la formación y la innovación tecnológica.

Entre sus integrantes destacan perfiles de reconocido prestigio como Javier Capel, productor ejecutivo de Ubisoft Barcelona; Myriam Ballesteros, productora y referente del sector audiovisual y de la animación; Belli Ramírez, fundadora y CEO de Mr. Cohl, consultora especializada en innovación, creatividad y transformación empresarial; o Ruth García Martín, doctora especializada en videojuegos e investigadora académica.

Junto a ellos participan representantes de empresas, instituciones, medios de comunicación, asociaciones, centros formativos y organizaciones especializadas que aportan una visión plural y transversal al proceso de valoración de las candidaturas.

El jurado será el encargado de seleccionar a los ganadores de las nueve categorías que conforman la edición 2026 de los Premios Iris Games, cuyos galardones se entregarán durante la gala del próximo 3 de julio en Málaga.

La segunda edición de los Premios Iris Games se celebrará en el marco de 'Andalucía Play Fest', un nuevo encuentro impulsado por el Ayuntamiento de Málaga que reunirá en la ciudad tres citas estratégicas para la industria del videojuego: Premios Iris Games, Guadalindie y RetroPixel.

Tendrá lugar del 3 al 5 de julio de 2026 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y nace con el objetivo de generar sinergias entre profesionales, estudios independientes, creadores, publishers y comunidad gamer.