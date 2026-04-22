Mijas contará con la presencia de un vehículo integral de documentación de la Policía Nacional el 7 de mayo

La alcaldesa de Mijas (Málaga), Ana Mata, junto a responsables de la Policía Nacional en la presentación del vehículo Vidoc. - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Mijas (Málaga), Ana Mata, y el comisario de la Policía Nacional de la localidad de Fuengirola, Juan Cabas, y el secretario general de la Comisaría Provincial, Isaac Pacheco, ha anunciado que el próximo 7 de mayo se ubicará en el municipio una unidad móvil de expedición de DNI y pasaportes para que los vecinos no tengan que trasladarse fuera de la localidad para realizar estos trámites.

Esta oficina móvil es un Vehículo Integral de Documentación (Vidoc), que se ubicará en el Cortijo Lagar Don Elías tras un acuerdo con el Ayuntamiento, en el que los vecinos podrán realizar la tramitación necesaria para contar con el DNI o el pasaporte, ya sea su expedición o renovación. Los interesados deben inscribirse para utilizar este servicio en Atención Ciudadana en la Tenencia de Alcaldía de Las Lagunas.

Se darán 50 citas por cada jornada de actividad del Vidoc. Tras esta primera jornada de expedición de documentación del 7 de mayo, el vehículo volverá a Mijas en fechas aún por decidir, dentro de un programa itinerante desarrollado por la Policía Nacional para acercar este servicio a la ciudadanía.

"Gracias a la colaboración con la Policía Nacional, esta unidad permitirá que muchos ciudadanos, especialmente personas mayores, con movilidad reducida o con dificultades para desplazarse, puedan realizar este trámite esencial sin tener que salir de nuestro municipio", ha explicado la alcaldesa, quien ha agradecido a la Policía Nacional su "disposición, su cercanía y su compromiso con este proyecto".

"Su trabajo va mucho más allá de la seguridad: también contribuyen, como hoy vemos, a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", ha dicho Mata, quien ha recordado que el DNI y el pasaporte no son sólo un mero documento, "sino la llave que nos permite ejercer nuestros derechos, realizar gestiones y participar plenamente en la vida social y administrativa", por lo que "facilitar su acceso es también una forma de garantizar igualdad de oportunidades".

El pago de la tramitación correspondiente de la documentación siempre se realizará en efectivo, con un precio de 12 euros para el DNI y de 30 euros para el pasaporte. Cada cita del listado de solicitantes se corresponde con un trámite ciudadano, es decir, si una persona necesita DNI y pasaporte se le asignarán dos citas.

En la página web www.dnielectronico.es se pueden consultar la información oficial relativa a requisitos de obtención y renovación de ambos documentos, así como otra información de interés al respecto.

Desde la Policía Nacional han indicado que de esta forma "de nuevo otro municipio gozará de la presencia de estos vehículos que aproxima al ciudadano los tramites relacionados con su documentación", ya que, han apuntado, "aportan las mismas funcionalidades que una unidad de documentación fija, expiden tanto pasaporte y DNI de manera inmediata en cualquier población del territorio español".