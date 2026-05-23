Mijas insta a los dueños de parcelas privadas a limpiar y desbrozar para evitar incendios y proteger el entorno

Desbroce de parcelas en Mijas - AYTO MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

Un bando municipal firmado por la alcaldesa de Mijas (Málaga), Ana Mata, recuerda a los propietarios de fincas y parcelas privadas la obligatoriedad de llevar a cabo tareas de limpieza, desbroce y mantenimiento con el fin de evitar la proliferación de vegetación seca, la acumulación de residuos, el riesgo de incendios y la propagación de plagas, contribuyendo así a la seguridad de las personas, la protección del entorno y la adecuada imagen del municipio.

Los titulares de solares y terrenos ubicados en el término municipal de Mijas tienen el deber legal de mantenerlos en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y conservación, conforme a la normativa urbanística y municipal vigente, ha indicado el Consistorio en un comunicado.

En el bando, Mata recuerda que el incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a las actuaciones administrativas que procedan, incluida la tramitación de la correspondiente orden de ejecución.

En caso de incumplimiento de dicha orden, el Ayuntamiento podrá proceder a la ejecución subsidiaria a costa de la persona obligada, así como, en su caso, a la apertura de un expediente sancionador.

Además, dichas actuaciones deberán realizarse, en todo caso, con estricta observancia de la normativa aplicable y sin perjuicio de la presentación de las comunicaciones previas, autorizaciones o licencias que, en su caso, resulten exigibles.

De igual modo, la alcaldesa quiere hacer constar en el bando que el Ayuntamiento de Mijas agradece la colaboración ciudadana "por contribuir a mantener un municipio más limpio, seguro, saludable y respetuoso con su entorno".