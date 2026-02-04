Mijas pone el hipódromo a disposición de municipios vecinos para la acogida de caballos y otros animales ante temporal

Archivo - Hipodromo en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE MIJAS - Archivo

MIJAS (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha habilitado el hipódromo como espacio de acogida para caballos, equinos y animales en general, poniéndolo a disposición de municipios vecinos que tienen aviso rojo por las inclemencias meteorológicas previstas.

Así, aunque en Mijas no está prevista la activación de el aviso rojo, el Consistorio ha optado por una actuación preventiva y solidaria, ofreciendo este recurso municipal a aquellas localidades cercanas que puedan necesitar trasladar animales para garantizar su seguridad y bienestar ante posibles inundaciones, desprendimientos u otras incidencias derivadas del temporal, según han indicado en un comunicado.

El concejal de Ganadería y Zonas Rurales, Eloy Belmonte, ha explicado que "desde Mijas entendemos que, en situaciones como esta, la coordinación y la cooperación entre municipios es clave. Por eso ponemos el hipódromo a disposición de aquellos ayuntamientos que sí están bajo aviso rojo y necesitan un espacio seguro para sus caballos y otros animales".

Belmonte ha subrayado que se trata de una "medida responsable, anticipada y pensada para proteger a los animales, especialmente en zonas rurales donde el riesgo es mayor cuando se producen lluvias intensas", y ha añadido que el hipódromo reúne las condiciones necesarias para acoger equinos y otros animales en caso de emergencia.

Desde el Ayuntamiento de Mijas se ha indicado que esta disponibilidad se mantendrá mientras persista la situación meteorológica adversa, y que se continuará en contacto permanente con los municipios afectados para coordinar cualquier necesidad adicional que pueda surgir.

Por último, han precisado que para más información o para gestionar el traslado y acogida de animales, los ayuntamientos interesados pueden contactar con la Policía Local de Mijas (092 - 952 46 0808), que centralizará la coordinación de este recurso municipal.