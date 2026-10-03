Miles de malagueños y granadinos claman por el derecho a una vivienda tras una mañana de protestas en Cádiz y Huelva

Imágenes de la manifestación en Málaga por la vivienda. A 3 de octubre de 2026, en Málaga (Andalucía, España) - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de malagueños --cerca de 8.000-- y granadinos --12.000 según los datos de la Subdelegación del Gobierno según las estimaciones de la Policía Nacional; 10.000 según la Policía Local-- han clamado esta tarde por el derecho a una vivienda digna tras una mañana de protestas en Cádiz y Huelva.

"Si no tenemos casa, dormimos en la plaza", "Málaga no se vende" y "Es indecente. Gente sin casa, casas sin gente" han sido algunos de los lemas que han podido oírse en las calles granadinas y malagueñas en una jornada donde miles de españoles han mostrado su enfado por la caída de los dos decretos con los que el Gobierno intentó frenar desahucios como el de Mari Carmen en Madrid.

La manifestación por la vivienda y contra los desahucios celebrada en la tarde de este sábado en Málaga capital ha tenido una afluencia de alrededor de 8.000 personas, según los cálculos de la Policía Nacional trasladados desde la Subdelegación.

El Sindicato de Inquilinas de Málaga y la plataforma 'Un techo por Derecho' han convocado a las 19,00 horas esta manifestación movilización "contra el rentismo", con un recorrido circular que ha partido y finaliza en la plaza de la Constitución de la capital malagueña, pasando por las principales calles del centro, como la calle Larios, la Alameda Principal, Pasillo de Santa Isabel y calle Carretería.

Este viernes se contabilizan 123 tiendas de campaña en la plaza de la Constitución, donde decenas de personas han acampado desde este lunes. El Sindicato de Inquilinas ha destacado tras la protesta que "Málaga ha dicho basta. Basta de alquileres imposibles, basta de desahucios, basta de fondos de inversión haciendo negocio con nuestras casas y basta de una ciudad en la que cada vez resulta más difícil vivir".

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha participado en la manifestación por la vivienda en Málaga, que ha considerado "un éxito". "El movimiento por la vivienda es imparable", ha asegurado, al tiempo que ha considerado que "es evidente que los cambios profundos vendrán sólo con un Congreso de los Diputados en sintonía plena con el clamor y las necesidades de la calle".

"Después de que PP, Vox y Junts hayan votado contra la clase trabajadora, las calles vuelven a llenarse", ha asegurado Valero, quien ha asegurado que "hoy hacer patria es acabar con el rentismo y la especulación y no vamos a dar ni un paso atrás hasta hacer valer el derecho a la vivienda".

Las cerca de 20.000 voces que han clamado en Málaga y Granada por el derecho a una vivienda se han sumado a las de los miles de manifestantes que se han dado cita este sábado por la mañana en Cádiz, donde la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cádiz, María Peñalver, ha definido como un "absoluto desborde" la asistencia a la manifestación de la capital tras conocerse el pasado viernes 2 la caída de los dos reales decretos ley por la vivienda en el Congreso.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz del sindicato ha agradecido la asistencia de 10.000 personas --3.500 según la Subdelegación del Gobierno a través de la FCSE-- que se han dejado "la voz y el cuerpo" para gritar desde la Plaza San Antonio hasta el Consistorio gaditano "al carajo el rentismo".

"Han sido 10.000 personas las que han venido hoy gritando que las casas van a volver a ser para vivir y no para especular", ha apostillado Peñalver, al tiempo de asegurar que el "objetivo claro" es la huelga general. En contexto, Cádiz es una de las ciudades andaluzas que mantiene, tras una semana, una acampada en clamor ante el caso Maricarmen y a las actuales leyes de vivienda. La portavoz de la plataforma convocante por la vivienda ha abundado en el agradecimiento a los manifestantes en la jornada de este sábado, así como a las personas que han pernoctado en la Plaza del Palillero.

De forma paralela, centenares de personas se han manifestado en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha declarado que "todas las casas tienen exclusivamente para que viva la gente". Sobre la caída de los decretos ley, el portavoz de la formación andalucista ha apostillado que ante el "secuestro" del Congreso por "rentistas y fondos buitre" sólo hay "una salida, la huelga general".

García ha considerado que "se ha desbordado" la situación de la vivienda y que ante ella "sólo hay dos posiciones, o el derecho a la vivienda o el derecho unos listos a forrarse con las casas", mientras que ha añadido que "nadie debería forrarse con un derecho humano fundamental que es el derecho a la vivienda".

La tercera manifestación que se ha sucedido de forma paralela en el mediodía del sábado se ha producido en la capital onubense, donde centenares de asistentes, según han confirmado fuentes de Izquierda Unida a Europa Press, han reclamado contra las leyes vigentes en materia de vivienda a las puertas de la subdelegación del Gobierno.

Por su parte, Sevilla celebró su manifestación el pasado viernes, con 15.000 asistentes que partieron desde las Setas de la Encarnación hasta San Telmo, mientras que Almería y Córdoba cerrarán el ciclo de manifestaciones en torno al caso Maricarmen y a la caída de los reales decreto ley de vivienda.

En Almería, donde no hay acampadas, el Sindicato de Inquilinas ha convocado una concentración para este domingo a las 11,00 horas en la Puerta de Purchena, bajo el lema 'Hacia la huelga general'. Por último, en Córdoba está prevista una movilización del domingo a las 19,00 horas en la plaza de Costasol.