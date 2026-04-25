El Mimma reúne el fin de semana la veteranía de Carlo Ambrosio con el talento emergente de la orquesta 'Pequeño Orfeo'

Concierto en Mimma Málaga. - MIMMA MÁLAGA

MÁLAGA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Interactivo de la Música Málaga (Mimma) tienen para este fin de semana una propuesta que pone en valor la versatilidad de los instrumentos de cuerda y conecta la veteranía de los grandes escenarios, con el maestro italiano Carlo Ambrosio; y el talento emergente de las nuevas generaciones, con la orquesta 'Pequeño Orfeo'.

Así, este sábado a las 17,30 horas, es el momento de la actuación de Ambrosio, discípulo del legendario Julian Bream y con más de 3.000 conciertos a sus espaldas en templos como el Carnegie Hall de Nueva York, que llega al Mimma para presentar su programa 'Ecos del Tiempo: Seis Cuerdas a través de los Siglos'.

El recital arranca con el misticismo de Alfonso X el Sabio y el brillo de Giuliani, para adentrarse después en la esencia española con obras de Julián Arcas, según han informado desde el recinto cultural, al tiempo que han apuntado que también se interpretan piezas de J.S. Bach.

El domingo a las 11,30 horas es el momento de una celebración de la pedagogía y la ilusión con la orquesta infantil de la Asociación 'Pequeño Orfeo', llegada desde Jerez de la Frontera (Cádiz), que presentará el concierto 'Afinando futuros'.

En esta ocasión, los jóvenes músicos estarán acompañados por sus profesores en el escenario, destacando la participación de su directora al piano. Se trata de un recital diseñado para todos los públicos que pone el foco en el aprendizaje colectivo y en el poder de la música como herramienta de unión.

Con esta doble propuesta, el Mimma "refuerza su compromiso de ofrecer una programación que abarque desde la excelencia de los solistas internacionales hasta el apoyo decidido a las asociaciones que cultivan el talento infantil".