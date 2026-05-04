Miramar, en Fuengirola (Málaga), habilita un punto de recogida de ropa en beneficio de la Fundación Cudeca

Imagen del punto de recogida de ropa benéfico instalado en el centro comercial Miramar. - CC MIRAMAR

FUENGIROLA (MÁLAGA), 4 May. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Miramar de Fuengirola (Málaga) y la Fundación Cudeca han habilitado un punto de recogida de ropa utilizada que será posteriormente revendida para contribuir a la generación de fondos dirigidos a los cuidados paliativos a personas con cáncer y otras enfermedades avanzadas. El espacio, ubicado en la planta baja del complejo malagueño, estará disponible desde este lunes y hasta el próximo 16 de mayo, en horario de 10,00 a 21,00 horas.

Desde Miramar han explicado que, con el objetivo de incentivar la participación, "los usuarios recibirán consumiciones directas para gastar en algunas cafeterías del centro". Para conseguirlos, será necesario registrarse en su app y mostrar la identificación en el punto de entrega.

Una vez recibidas las prendas, los voluntarios encargados comprobarán que se encuentran en buen estado y las pondrán en venta en las tiendas benéficas Joan by Cudeca, las cuales son una de las principales fuentes de financiación de la asociación. Tras su venta, las prendas donadas contribuyen a generar fondos para la labor de Cudeca, al tiempo que se fomenta el reciclaje textil y la participación de la comunidad.

Para el complejo malagueño, esta colaboración "pone en valor la responsabilidad social del centro y visibiliza el esfuerzo que día tras día realiza una asociación de gran peso en toda la provincia de Málaga". "Creemos firmemente en iniciativas como esta, que tienden la mano a la solidaridad y a la unión entre las personas, ayudando a sumar a una causa tan importante como es la lucha contra el cáncer", han subrayado.

En conjunto con esta acción, el centro comercial también ha habilitado un espacio propio específicamente dedicado a la recogida de ropa con fines solidarios que consta de dos contenedores de recogida de ropa ubicados en el parking exterior.

La Fundación Cudeca - Cuidados del Cáncer es una organización benéfica malagueña sin ánimo de lucro que desde 1992 ofrece cuidados paliativos profesionales y gratuitos a personas con cáncer y otras enfermedades en fase avanzada, así como apoyo a sus familias. También desarrolla terapias innovadoras y programas de formación e investigación que contribuyen a extender los cuidados paliativos y a asegurar una continua mejora de los mismos.