Montero sospecha de que Moreno difunda "mentiras" contra el PSOE para no hablar de "corrupción" en torno a la Junta

ANTEQUERA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha advertido este viernes de la posibilidad de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), esté difundiendo entre medios de comunicación informaciones que "son mentira" sobre supuestas investigaciones contra él desde el ámbito del PSOE para "no dar explicaciones de los casos de corrupción que están en el entorno de su Gobierno" andaluz.

En una atención a medios en Antequera (Málaga) antes de visitar una planta de envasado de la cooperativa agroalimentaria Dcoop, la vicepresidenta primera del Gobierno y también líder del PSOE andaluz se ha pronunciado así después de que, esta misma semana, tanto el presidente de la Junta como consejeros del Ejecutivo de Juanma Moreno hayan reclamado explicaciones al Gobierno sobre supuestas investigaciones a él mismo y a miembros de su Ejecutivo que habría impulsado la militante socialista Leire Díez, a la que el PSOE ha abierto un expediente informativo.

Al respecto, María Jesús Montero ha criticado que desde el Gobierno andaluz "simple y llanamente se inventan que se ha encargado una investigación respecto" al presidente de la Junta, algo que "en el día de ayer (este jueves) estuvieron difundiendo por tierra, mar y aire" desde el PP-A, y que es "absolutamente mentira", según ha aseverado.

La también vicesecretaria general del PSOE ha añadido que es "tan mentira que algunas veces" piensa que "esta situación se parece al humor de Gila", y ha sostenido que si alguien "hace afirmaciones de este tipo, tendrá que decir quién, cuándo, cómo, de qué manera, porque, si no, lo que me induce a pensar es que es el propio Moreno Bonilla el que está haciendo llegar a los medios ese tipo de información para no dar explicaciones de los casos de corrupción que están en el entorno de su gobierno".

En esa línea, la secretaria general del PSOE-A ha remarcado que en los últimos días se han conocido "muchos hechos en Andalucía que evidentemente requieren explicaciones del presidente de la Junta", y ha citado, en concreto, el caso del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, que "ha cobrado retribuciones hasta un millón de euros por parte de empresas", según ha puesto de relieve para añadir que "hay que explicar qué es" eso, "de dónde viene" esa retribución.

De igual modo, ha señalado que "la Cámara de Cuentas" de Andalucía "ha puesto en duda o ha puesto inconveniente sobre la gestión de la dependencia en esta comunidad autónoma", y "queremos saber qué pasa", así como ha llamado la atención acerca de que el mismo órgano fiscalizador "parece que ha dado instrucciones, o así se está denunciando, de que no se sigan investigando los fraccionamientos de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), cosa que siempre se han investigado por parte de estos organismos de auditoría", según ha remarcado.

Al hilo, Montero ha pedido "saber si están utilizando" desde el PP-A "sus mayorías absolutas en las instituciones para frenar cualquier tipo de investigación sobre presuntos casos de corrupción", y ha subrayado al respecto que "hoy por hoy tenemos imputados en la Consejería de Salud" de la Junta de Andalucía, que "es quien mueve el mayor volumen económico del Gobierno autonómico, y no se han producido ceses y no se han dado explicaciones de por qué siguen estando en activo personas imputadas por haber otorgado contratos prescindiendo del procedimiento, o por qué han fraccionado contratos", según ha abundado la líder del PSOE-A para concluir insistiendo en criticar que Juanma Moreno "no da explicaciones de nada de esto".