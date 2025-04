Moreno advierte al Gobierno: "La dignidad de nueve millones de andaluces no hay ministro que la pueda pisotear"

Pide al Ejecutivo "la misma ejemplaridad con los intereses" de Andalucía que tiene la Junta

MÁLAGA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha advertido al Gobierno central y al ministro de Transportes, Óscar Puente, tras la retirada de las ayudas para la gratuidad del transporte para menores en Andalucía que "una cosa tienen que tener clara, la dignidad de nueve millones de andaluces no hay ministro en España que la pueda pisotear".

"Que no se levanta una mañana un ministro y dice ahora os quedáis sin ayuda porque yo soy el ministro. Hasta ahí podríamos llegar. ¿Pero con quién se cree que está hablando este ministro? ¿Usted no sabe lo que es Andalucía? ¿Es que usted no ha estudiado historia?", ha dicho Moreno en su intervención en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP, celebrado en Málaga donde se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo del papa Francisco, fallecido este lunes.

Moreno ha asegurado que si el Ejecutivo central "no quiere poner un céntimo, aquí está una vez más el Gobierno de Andalucía para poner el dinero que los jóvenes andaluces necesitan. Aunque no lo tengamos, lo ponemos porque sabemos gestionar".

Así, ha calificado de "infantil", de "inédito" y de "típica pataleta impropia de alguien que tiene una responsabilidad pública, en este caso como es el ministro de Transportes" la decisión "unilateral" del ministerio de retirar esas ayudas. "Creía que era un 'fake'", ha apuntado.

Ha incidido en que esa reacción "tan soberbia y tan fuera de lugar" demuestra que es "un Gobierno que no es capaz de gestionar los intereses públicos, que está nada más que en sus parcelitas, en su propia vanidad y no está en el interés general".

Le ha recordado que Andalucía es la comunidad más poblada de España y "la tercera locomotora económica de España, con un PIB de 221.000 millones de euros". También ha reivindicado que la comunidad sigue "creciendo por encima de la media de España permanentemente desde que el PP gobierna" y que la tasa de paro ha bajado, además de que es una "gran captadora de inversión extranjera" y la tercera comunidad que más exporta.

"¿Usted no sabe que esta es la columna vertebral de nuestro país y que aquí no se pisotea los intereses de los andaluces por vanidad o por demagogia? Sea usted sensible y, por supuesto, sea usted correcto con los intereses de todos y cada uno de los andaluces", ha señalado.

"Que nadie piensa que nos va a pisotear ni nos va a amedrentar porque somos Andalucía y sabemos perfectamente nuestras capacidades y nuestras potencialidades. Allá cada uno con sus vanidades, allá cada uno con su infantilidad, allá cada uno con sus acciones políticas. Nosotros a lo nuestro, que es que Andalucía sigue creciendo", ha defendido.

Se ha referido a la "incertidumbre" en el ámbito económico que podría cambiar el objetivo y previsión de crecimiento; pero ha incidido en que Andalucía es "una economía que cada vez tiene más fuerza y más pujanza", sobre lo que ha puesto como ejemplo la creación de empresas.

Según Moreno, los aranceles pueden ser lesivos, pero ha mandado un mensaje "de cierta tranquilidad", ya que ha explicado que las exportaciones a Estados Unidos sólo representan el 1% del PIB andaluz y el 8% de todo el potencial exportador de Andalucía hacia el mundo. "Andalucía tiene músculo, capacidad y fortaleza para, a pesar de esos aranceles, seguir desarrollando nuestra capacidad exportadora en nuevos mercados en los que ya estamos trabajando especialmente en Asia", ha dicho.

"Esta no es la Andalucía del quejío, esta no es la Andalucía de la indolencia, esta no es la Andalucía del pasado donde alguno nos quiere volver a llevar, esta es una Andalucía orgullosa, esta es una Andalucía capaz, esta es una Andalucía productora y productiva", ha aseverado.

Ha considerado que "el objetivo del Gobierno, según hemos podido comprobar por la acción y reacción de muchos de los miembros, es la de limitar el crecimiento de nuestra comunidad autónoma" y ha indicado que el comportamiento que ha tenido la Junta en los últimos ha sido "ejemplar en la colaboración siempre con el resto de administraciones".

Ha puesto como ejemplo las acciones con la política de los aranceles, donde "estamos aportando nuestras ideas, nuestras propuestas y cooperando de una manera activa para tratar de llevar ayudas, y no ayudas cualquiera, sino ayudas directas a aquellos sistemas productivos, especialmente del olivar, que es uno de los más afectados, para que no tengan impacto en el ámbito agrícola".

Por eso, ha dicho que "esa misma ejemplaridad que ha ejercido este Gobierno, defendiendo los intereses de Andalucía, como no puede ser de otra manera, le pido la misma ejemplaridad al Gobierno de España con los intereses de los andaluces". "Ya estamos un poco cansados de que cuando se trata de decidir inversiones, cuando se trata de decidir futuro, cuando se trata de repartir progreso, Andalucía sea siempre la última en el reparto", ha lamentado.

Ha asegurado que esto "no lo van a permitir los andaluces" y tampoco el Gobierno andaluz, que lo está "combatiendo desde el punto de vista político, institucional y judicial". "Que nadie piense que después va a venir aquí con las manos abiertas pidiendo papeletas de voto cuando se han maltratado durante seis años consecutivos todos y cada uno de los intereses que tiene nuestra tierra, en todos y cada uno de los campos", ha advertido.

Así, ha criticado que desde el Gobierno de Pedro Sánchez "no han sido capaces de invertir en red eléctrica cuando somos y nos hemos convertido en una de las grandes potencias y referencias en producción eléctrica de renovables. No han sido capaces de distribuir juzgados y jueces cuando lo hemos pedido, y curiosamente la ha tocado Cataluña. No han sido capaces de poner los recursos necesarios ni para la dependencia ni para las universidades".

También ha reclamado que el Ejecutivo no ha sido capaz "de atender una demanda fundamental como ha sido la financiación que a nosotros nos corresponde, a los andaluces, que no nos la regala nadie, que es lo que viene en las leyes". "Que nadie piense que a los andaluces se les va a olvidar esto, porque los andaluces somos muy inteligentes", ha apostillado.

Para Moreno, "cuando llegue el momento de decidir, cuando llegue el momento de castigar y de premiar, no van a premiar a aquellos que han castigado a Andalucía", punto en el que ha destacado la labor de los dirigentes del PP "de escuchar a los andaluces y ayudar a las familias", pidiendo que "esa forma de ser, esa forma de entender la gestión pública, esa forma de relacionarnos con el ciudadano, esa manera natural, sensata, serena, honesta de hacer política, la sigamos ejerciendo en Andalucía".

"Porque es el único camino, el único camino ante tanto ruido, el único camino ante tanta mentira, el único camino ante tanta corrupción, el único camino ante tanta radicalidad como la que escuchamos", ha dicho.

Ha criticado que el actual es "un Gobierno que no tiene presupuesto, ni voluntad de hacer presupuesto, aunque venga en la Constitución; un Gobierno que no tiene mayoría parlamentaria ni mayoría social; un Gobierno que no tiene rumbo, ni tiene hoja, ni sabe a dónde quiere llegar. Un Gobierno, en definitiva, agotado, cansado, deshilachado completamente".

Por esto, ha dicho a los 'populares' que deben "estar preparados para cuando quiera el señor Sánchez convocar a los ciudadanos, que creo que desgraciadamente va a tardar mucho porque sabe que el día que los convoque él tendrá que marcharse del Palacio de la Moncloa".

El Comité Ejecutivo Autonómico ha aprobado que el diputado nacional José Ignacio romaní sea designado vicesecretario de Organización y Territorial; el hasta ahora vicesecretario de Organización, Alejandro Romero, pasa a dirigir la vicesecretaría de Movilización, y, por último, el diputado autonómico José Ricardo García asume la vicesecretaría de Formación.