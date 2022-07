Moreno asegura que intentará "arreglar los problemas que genere Sánchez" para que España y Andalucía vayan "bien"

MÁLAGA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves que seguirá trabajando para "intentar arreglar los problemas que genere Pedro Sánchez". "Voy a intentar quitar los tapones, los palos en la rueda, para que los españoles vayan bien, porque si España va bien, Andalucía va bien", ha dicho.

En su intervención en la reunión del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva del PP de Málaga, Moreno ha insistido en que trabaja "todos los días para que España vaya bien, gobierne quien gobierne en la Moncloa" y, aunque ha augurado que "van a venir tiempos complejos", ha asegurado que "nunca" se alegrará con que España vaya mal, al contrario".

"Nosotros somos distintos y esto no va de poner palos en la rueda a ver si Sánchez cae antes o poner el freno para que la economía no vaya bien", ha insistido, lamentando que "si este Gobierno se empeña en no hacer reformas, en no escuchar las propuestas que le damos y en seguir esa senda, las consecuencias en términos económicos y sociales serán malas para España y Andalucía".

Aunque ha indicado que Andalucía "no es una isla" en cuanto a la situación económica, si ha dicho que "tenemos la ventaja de cuatro años de seguridad por delante, para planificar, organizar e impulsar políticas que palíen los errores que se puedan cometer en el Gobierno de España" y que "las turbulencias sean lo más suave posibles".

Así, Moreno ha señalado que el cambio "va a continuar como hasta hora" para hacer la economía andaluza "más competitiva", apuntando que seguirá la bajada de los impuestos y la simplificación de los trámites administrativos, para lo que "vamos a pedir el concurso de los ayuntamientos y diputaciones" para que Andalucía sea "el espacio menos burocrático". Esto se hará "por la vía de la colaboración" y el diálogo.

Asimismo, ha animado a "seguir trabajando como lo hemos hecho, sin cambiar ni un ápice nuestra forma de hacer política, porque si algo nos pide esta mayoría suficiente es tener mayor humildad, y seguir anteponiendo los intereses de los andaluces por encima de cualquier otro, por muy legítimo que pueda ser".

Para Moreno, los resultados de las elecciones andaluzas "no deben en ningún momento ni a mí ni a nadie llevar a embriagarnos con esa sensación de triunfo, porque eso lleva a desconectar de la realidad y cuando uno desconecta de la realidad te vuelves soberbio, distante, frío; una persona ajena a tu entorno".

Estos resultados son "fruto de una confianza que nos presta una serie de ciudadanos por cuatro años y que la pueden retirar en cualquier proceso electoral", ha dicho, por eso ha instado a los 'populares' a estar "satisfechos porque hemos sembrado y hemos recogido una buena cosecha", pero también a "no confiarnos, a seguir sembrando, siendo humildes, cercanos, con la puertas abiertas de par en par, porque aquí cabe todo el mundo, no podemos mirarnos el ombligo".

"Somos un partido del pueblo, eso es lo que nos da nuestra razón de ser, trabajamos para el pueblo cada uno en su ámbito", ha aseverado, insistiendo en "ser lo que hemos sido, lo que siempre somos, personas cercanas, próximas a los más vulnerables y con los pies siempre en la tierra" y en continuar trabajando para "seguir generando confianza y seguridad".

Ha agradecido el trabajo "bien hecho" del partido y de todos los militantes que ha dado lugar a esos resultados y también que la nueva dirección nacional, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, "que será el presidente de todos los españoles en un espacio corto de tiempo", haya "comprendido, respetado Andalucía para hacer una campaña desde Andalucía y para Andalucía, sin injerencia".