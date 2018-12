Moreno promete un 'Plan Primera Vivienda' para menores de 35 años, con una ayuda de 10.800 euros

Actualizado 25/11/2018 15:00:49 CET

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 25 Nov. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Rocío Gómez) -

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha prometido llevar a cabo un 'Plan Primera Vivienda' para jóvenes menores de 35 años, con una ayuda de 10.800 euros, siendo ésta una de las medidas que se incluyen dentro del programa electoral con el que los 'populares' se presentan a las elecciones del próximo 2 de diciembre.

En un acto de campaña con NNGG-A en una caseta de la Feria de Torremolinos (Málaga), Moreno ha desgranado algunas de las propuestas de su partido para el colectivo de los jóvenes, a los que ha definido como "los grandes motores del cambio". Entre otras, ha mencionado la cuota cero durante dos años para los autónomos que están empezando o el abono transporte gratuito.

El dirigente 'popular', que ha dicho que el cambio "está más cerca cada día que pasa", ha pedido una implicación especial a los jóvenes, "quienes no han conocido otro gobierno", y ha rechazado el "tópico" de que los jóvenes "no tienen compromiso político y pasan de la política". "Esto no es así y el mejor ejemplo son las Nuevas Generaciones de nuestro partido", ha apuntado.

Ha considerado otro tópico que la gente joven no vota al PP-A y se ha mostrado convencido de que su partido va a ganar las elecciones andaluzas con su voto. "No paro de saludar a jóvenes de 19, 20 o 21 años que me dicen que tengo que ser presidente y que no van a votar al PSOE como hicieron sus padres cuando eran jóvenes", ha explicado.

Así, tras mostrarse convencido de que la gente joven sabe que "el PP es el único partido que garantiza el cambio", Moreno ha reivindicado las NNGG y ha recordado que él es el único candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta que ha sido presidente provincial, regional y nacional de NNGG.

"Debemos de estar orgullosos de nuestra organización juvenil y de nuestros jóvenes", ha manifestado Moreno, quien les ha pedido que se comprometan con el cambio político en Andalucía y que no permitan que les "roben su futuro", con una tasa de diez puntos más de desempleo en Andalucía que en el resto de España.

"Ésta es la herencia que nos deja Susana Díaz con la complicidad de Ciudadanos", ha advertido el presidente del PP-A, quien ha acusado a la formación que lidera Juan Marín de haber "copiado" cuestiones del programa electoral del PP-A en relación a los jóvenes, citando como ejemplo el abono gratuito de transporte.