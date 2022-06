'Mr. Günter, The Cat Show', nueva exposición en solitario del malagueño Javier Calleja en Tokio

'Mr. Günter, The Cat Show', Nueva Exposición Del Malagueño Javier Calleja En Tokio

MÁLAGA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Mr. Günter, The Cat Show' es la nueva exposición del malagueño Javier Calleja en Parco Museum, en Tokio, una muestra que se inaugura este sábado, 25 de junio.

Tras su paso por Almine Rech Paris con 'This Is Your Lucky Day' y su reciente colaboración con Hypebeans, las cafeterías de Hong Kong y Seúl, Calleja llega a Tokio con una nueva exposición en solitario comisariada por Nanzuka.

Concebida como una instalación, la muestra tiene como protagonista a Günter Gambita, el gato de Javier Calleja y Alicia Gutiérrez. De mirada pícara y traviesa, Günter se "pasea" libremente por Parco Museum para hacerse presente en cualquier rincón de la exposición de su dueño, a la vez que parece convertirse en perfecto anfitrión para dar paso a una selección de trabajos que incluyen, desde nuevos bocetos y pinturas, hasta una escultura de gran tamaño realizada en madera y nunca antes expuesta en Japón.

Además, en la calle que da acceso a Parco, se ha instalado una gran escultura del felino que dará la bienvenida a los visitantes. "Estoy encantado de presentar a este importante miembro de nuestra familia en Japón", ha reconocido el artista.

El trabajo de Javier Calleja se caracteriza por su habilidad para imprimir sorpresa y toques de humor a aspectos cotidianos de la vida diaria. Admirador reconocido del surrealismo del maestro René Magritte, así como de artistas como Yoshitomo Nara y Chris Johanson, Calleja ha sabido incorporar con maestría sus técnicas en el retrato contemporáneo hasta encontrar su propia seña de identidad a través de sus personajes de ojos grandes.

El juego que establece con los colores y las escalas, junto a las expresiones de sus personajes y los textos que acompañan sus obras, son aspectos en los que el trabajo creativo de Calleja se hace especialmente patente.

Es esta capacidad que demuestra para afrontar las dificultades a través de una perspicaz creatividad, así como su premisa para encarar con positividad cualquier aspecto vital, lo que hace posible esa fascinación y empatía que genera su obra, han subrayado desde su estudio.