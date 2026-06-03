MSC Cruceros refuerza presencia en Málaga por quinto año y se convierte en uno de los puertos "clave"

MSC Opera en una imagen de archivo. - MSC CRUCEROS

MÁLAGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

MSC Cruceros refuerza su presencia en la ciudad de Málaga por quinto año consecutivo, convirtiéndose uno de los puertos "clave" para la compañía.

Así, MSC Opera, con capacidad para 2.679 pasajeros, contará con salidas desde la capital malagueña desde el 6 de mayo hasta el 3 de octubre de 2026. En este periodo de tiempo, Málaga será puerto de embarque en 13 ocasiones, han señalado en un comunicado.

Este itinerario por el Mediterráneo Occidental tendrá una duración de once días y diez noches, con escalas en Alicante, Cádiz y Mahón, además de otros destinos del Mediterráneo como Olbia, Génova, Marsella y Lisboa.

El Puerto de Málaga recibirá 20 escalas, entre las que MSC Opera realizará 16 esta temporada. "Este dato refuerza a Málaga no solo como ciudad de escala sino como puerto de embarque, lo que facilita que un número creciente de viajeros puedan iniciar su experiencia de crucero desde la ciudad, abriendo un enorme abanico de posibilidades a los viajeros de todo el mundo para conocer no solo Málaga sino también Andalucía", han destacado. Además, para los cruceristas españoles, precisan, "supone una gran ventaja en términos de conectividad y accesibilidad".

Este itinerario que ofrece MSC Opera en el puerto malagueño, ofrecerá la oportunidad de embarcarse en recorrido que incluirá visitas a Olbia, Génova, Marsella, Cádiz, Lisboa, Menorca, y Alicante, además de Málaga y días completos de navegación.

Por otro lado, han señalado que entre las excursiones más populares durante 2025, los pasajeros de MSC Cruceros han mostrado una clara preferencia por propuestas que combinan historia, cultura y paisajes únicos.

La visita al centro histórico de Málaga y su Catedral se consolida como la opción estrella, al ofrecer una inmersión en la riqueza patrimonial de la ciudad y permitir a los viajeros recorrer sus calles, museos y plazas llenas de vida.

Mijas, con su encanto de pueblo blanco andaluz, sus callejuelas empedradas y sus miradores abiertos al Mediterráneo, se posiciona como la segunda excursión más demandada, aportando la serenidad y autenticidad de la Andalucía más tradicional.

Por su parte, Marbella Pueblo completa el podio con su atmósfera mediterránea, donde el arte, la gastronomía y la hospitalidad local se entrelazan en un entorno único.

"Estas elecciones reflejan la manera en que los cruceristas diversifican sus experiencias en la provincia: desde la capital hasta la tranquilidad y el carácter pintoresco de las localidades vecinas, contribuyendo a un modelo de turismo más equilibrado, sostenible y respetuoso con el entorno", han concluido.