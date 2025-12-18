Mucac La Coracha acoge una muestra inspirada en el universo creativo de Rafael Pérez Estrada

MUCAC La Coracha acoge la exposición ‘Cómo batir la imaginación para que no se corte’ inspirada en el universo creativo de Rafael Pérez Estrada - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Mucac La Coracha inaugura este viernes la exposición colectiva 'Cómo batir la imaginación para que no se corte. Constelaciones en torno a Rafael Pérez Estrada', un proyecto que reúne más de 150 obras, junto a un fondo bibliográfico y documental, en torno a la figura del creador malagueño Rafael Pérez Estrada (1934-2000), que podrá visitarse en los Espacios Cinco y Seis de Mucac La Coracha hasta el 15 de marzo de 2026.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; junto a la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, el director de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, Luis Lafuente; la directora de la Fundación Rafael Pérez Estrada, Ana M. Cabello; y las comisarias de la exposición, Lidia Bravo y Carmen Juliá, ha presentado la exposición.

La muestra se presenta coincidiendo con el 25 aniversario del fallecimiento del autor y propone un recorrido por un universo creativo situado entre la literatura y las artes visuales, en diálogo con distintas disciplinas y generaciones.

El proyecto pone de relieve, además, la presencia de 19 artistas malagueños, estableciendo conexiones entre el legado de Pérez Estrada y la creación contemporánea desde las vanguardias artísticas hasta el siglo XXI.

Concebida como un diccionario 'desordenado', la muestra se articula en seis secciones cuyos títulos proceden de aforismos y escritos del propio Pérez Estrada: Incineran al poeta para que sea nube; El ángel, el cómplice; Se reparan sueños; La palabra mar se compone de olas e Imaginación: las rutas. El recorrido establece relaciones multidisciplinares entre pintura, dibujos, grabado, escultura, instalaciones, poesía, documentación, vídeo y cine, configurando un itinerario transversal.

El proyecto sitúa la obra de Pérez Estrada en diálogo con las vanguardias históricas del siglo XX, a través de figuras como Federico García Lorca, Rafael Alberti, José Caballero, Benjamín Palencia o José Moreno Villa, así como con la serie Faunos y flora de Antibes de Pablo Picasso, vinculada al imaginario mediterráneo y mitológico.

Estas referencias se amplían hacia otras genealogías creativas, incorporando la filosofía de María Zambrano; el surrealismo de Max Ernst, Salvador Dalí, Ángel Planells, Joan Miró o Delhy Tejero; la presencia de Rosario de Velasco o del futurista Giacomo Balla, la herencia postista (primer movimiento vanguardista español de posguerra) de Carlos Edmundo de Ory, Nanda Papiri, Laure Lacheroy, Francisco Nieva y Eduardo Chicharro; la experimentación visual de Joan Ponç, Joan Brossa o Carmen Calvo; y propuestas conceptuales como las de Ignacio Gómez de Liaño, Rogelio López Cuenca, o Rebecca Horn.

También incluye una selección de archivo documental con autores afines a su imaginario --Valle-Inclán, Ramón Gómez de la Serna, Jorge Luis Borges, Ítalo Calvino o Jardiel Poncela, entre otros-- y dedica una atención especial a la tradición impresora malagueña, desde la Imprenta Sur y la revista Litoral hasta las prensas artesanales de la posguerra y las ediciones locales posteriores.

La exposición incorpora también una aproximación al ámbito familiar del autor a través de la obra de su madre, la pintora naif Mari Pepa Estrada.

La muestra integra igualmente la figuración de los años ochenta, con artistas como Guillermo Pérez Villalta, Chema Cobo, Ángel Luis Calvo-Capa, Patricia Gadea o Daniel Muriel, y reúne a creadores malagueños próximos a su sensibilidad, entre ellos, Francisco Peinado, José Seguiri, Plácido Romero o Diego Santos. Y entre los autores contemporáneos, cabe citar a Pilar Albarracín, el argentino Leandro Erlich o la malagueña Leonor Serrano Rivas.

El proyecto ha contado con la participación de numerosas instituciones, fundaciones y colecciones públicas y privadas, entre ellas el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Museo de Málaga, Museo ABC, MUSAC de León, y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

También CDAN Centro de Arte y Naturaleza de la Fundación Beulas, MUCAC Málaga, Museo de Antequera, así como la Fundación Federico García Lorca y el Consorcio Centro Federico García Lorca, la Fundación Carlos Edmundo de Ory, la Fundación Enrique Herreros, la Fundación Otazu, la Fundación Caballero-Thomás de Carranza, la Fundación Olontia, la Colección de Arte Contemporáneo Fundación "la Caixa", la Colección Suñol Soler, el Ateneo de Málaga, el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, y las galerías Guillermo de Osma y carlier | gebauer, junto a diversas colecciones privadas y familiares. En este sentido, destaca la colaboración de la Fundación Rafael Pérez Estrada.

La exposición contará además con la edición de un catálogo, publicado por la Fundación Málaga, que recoge los contenidos y líneas de trabajo del proyecto.

La inauguración oficial tendrá lugar mañana, viernes 19 de diciembre, a las 19.00 horas, y contará, a las 20.00 horas, con una performance de la coreógrafa y bailarina Luz Arcas, que se desarrollará en las salas de exposición.