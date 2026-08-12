Muere un joven tras ser apuñalado en Mijas (Málaga)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años ha fallecido en el hospital tras ser apuñalado en el municipio malagueño de Mijas. La Guardia Civil ha abierto una investigación en relación con los hechos.

El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso el pasado lunes sobre las 20,30 horas alertando de una agresión a un joven en la zona de Mijas Golf. De inmediato, dieron aviso a efectivos de la Guardia Civil y de los servicios sanitarios, han detallado a Europa Press.

A la llegada de los efectivos no había nadie en el domicilio. Según ha adelantado diario 'Sur', los efectivos se entrevistaron con testigos, que señalaron que un particular lo había trasladado al hospital, donde, finalmente, falleció. Al parecer, fue un amigo, que solía ir a verlo, quien lo encontró malherido en la casa y lo trasladó en coche a un centro hospitalario.

El joven, que según ha adelantado diario tenía amplio historial delictivo y que estaba en silla de ruedas porque fue objetivo de un tiroteo en 2022, murió en el Hospital Costa del Sol. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para el total esclarecimiento de los hechos.