Muere una mujer de 80 años en una playa de Málaga capital

Archivo - Imagen de la orilla del mar en una playa de Málaga. (Foto de archivo). - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 80 años ha fallecido este jueves ahogada en una playa de Málaga capital, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía.

El 112 ha recibido un aviso sobre las 10,40 horas alertando de que había una mujer ahogada en una zona de rocas a la que estaban intentando sacar del agua, en el distrito Este. La mujer había sido rescatada y trasladada en lancha, pero no han podido hacer nada para salvarle la vida.

El 112 ha dado aviso a los efectivos de la Policía Local, de la Policía Nacional, servicios de playas y de los servicios sanitario del 061. Se desconocen, por el momento, las causas del suceso.