La muestra 'Elena Asins. Antígona' reúne en el MPM dos de las obras del último ciclo creativo de la artista

La exposición 'Elena Asins. Antígona' reúne en el Museo Picasso Málaga dos de las obras del último ciclo creativo de esta artista conceptual española, coincidiendo con el décimo aniversario de su fallecimiento.

Así, el Museo Picasso Málaga abre un nuevo año expositivo con la muestra 'Elena Asins. Antígona', que se podrá ver desde el 30 de enero en sus salas temporales. Tomando como pieza central la escultura monumental 'Antígona', que se complementa con el audiovisual 'Hemón', la exposición plantea a Antígona no solo como referente mitológico, sino como manifiesto final del pensamiento de Asins, en el que confluyen ley, ética, lenguaje y resistencia.

UNA LECTURA CONTEMPORÁNEA DE LA TRAGEDIA CLÁSICA

La escultura 'Antígona' (2010-2015) de Elena Asins, perteneciente a la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid representa la póstuma culminación simbólica de su trayectoria. Mediante una monumental estructura construida a partir de los caracteres griegos del nombre de la heroína, la pieza evoca la intransigencia ética frente al poder, la imposibilidad del diálogo y la condena que se consuma en el silencio.

Asins transforma el lenguaje en arquitectura visual y convoca el duelo, la desobediencia moral y la responsabilidad individual que definen el mito. Aunque la obra se identifica materialmente cono acero cortén, su técnica incluye una estructura interior tubular de acero cortén, soldadura TIG y pintura de poliuretano bicapa, lo que subraya su condición de construcción conceptual y no meramente escultórica.

La negrura del material, la rigidez de la forma y la ausencia de ornamento refuerzan la idea de una muerte inevitable, de una lógica que no cede. Como la propia artista, la escultura se mantiene firme en su estructura interna, sin concesiones.

De igual modo, enriquece esta muestra la proyección continua del vídeo en blanco y negro de más de ocho horas de duración 'Hemón', realizado en los últimos años de vida de Asins y completado el 19 de mayo de 2015.

Hemón --nombre del prometido de Antígona--, es el eco audiovisual de Antígona, el lamento del que observa sin poder intervenir. A través de secuencias visuales repetitivas, líneas, silencios y una voz distorsionada, Asins construye un universo cerrado donde el lenguaje se convierte en prisión. La obra exige del espectador una lectura activa, una reconstrucción mental del sentido, en sintonía con las influencias filosóficas de Wittgenstein y Max Bense que marcaron su pensamiento.

Esta pieza audiovisual inédita pertenece también a la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y en ella aparece música compuesta por la propia artista mediante sintetizador, que acompaña a su voz y a la lectura del texto, generando un nuevo espacio de comprensión de su obra.

Ambas piezas dialogan con la tragedia clásica desde una perspectiva contemporánea, conceptual y crítica. En ellas, Asins rescata el mito de Sófocles para alertar sobre los peligros de la obsesión dogmática por el cumplimiento de las leyes, y para reflexionar sobre la inflexibilidad del ser humano. Resulta difícil no ver en Antígona y Hemón una alusión a su propia biografía: una vida vivida con rigor, sin concesiones, en la frontera entre lo racional y lo inmaterial.

Las salas de exposición se completan con un espacio didáctico que incluye un panel que contextualiza la vida y la obra de la artista y en el que se proyecta el documental Génesis, dirigido por Álvaro Giménez Sarmiento (Producciones Malvalanda, 2014).

Miguel López-Remiro, comisario de la exposición y director artístico del Museo Picasso Málaga, ha explicado "'Elena Asins. Antígona' presenta la obra final de una de las figuras más rigurosas del arte español de nuestro tiempo: un proyecto en el que tragedia clásica, abstracción geométrica y crítica ética convergen para convertir el lenguaje en estructura y el mito en pensamiento. Haber conocido y trabajado cerca de Elena Asins marcó de manera decisiva mi manera de entender el arte desde el rigor, la independencia y la responsabilidad intelectual".

"Situar hoy su obra en el centro del Museo Picasso Málaga es también una forma de trasladar ese magisterio exigente a nuevas generaciones. Realizada en colaboración con el Museo Reina Sofía dentro del programa Obra invitada, la muestra reafirma nuestra idea de museo donde el artista está en el centro y donde el arte no solo se contempla, sino que se piensa", ha señalado.

HOMENAJE EN EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO

Elena Asins (Madrid, 1940 - Azpíroz, Navarra, 2015), fue una artista, escritora y crítica de arte cuya trayectoria se caracterizó por una profunda coherencia intelectual y una independencia absoluta frente a las modas del mercado.

Se formó en instituciones de gran prestigio internacional: estudió Bellas Artes en París, semiótica con Max Bense en la Universidad de Stuttgart, arte computacional en la Universidad de Columbia (Nueva York), y participó en los seminarios del Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid.

Su obra, pionera en el uso de algoritmos y computación en el arte desde 1967, se desarrolló en formatos bidimensionales, tridimensionales y audiovisuales. Asimismo, su obra forma parte de importantes colecciones públicas y museos.

Realizó más de 40 exposiciones individuales y participó en numerosas muestras colectivas en España, Alemania, Japón, Austria y Suiza. Fue galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2006), el Primer Premio de Escultura Pública en Vitoria (1998), y recibió becas de instituciones como la Fundación Juan March y el Ministerio de Cultura, entre los que destacó el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2011.

Además de su producción plástica, desarrolló una intensa labor teórica en poesía concreta y estética experimental, impartiendo conferencias y talleres en universidades y centros culturales de Europa y Estados Unidos.

La figura de Elena Asins ocupa hoy un lugar singular en el arte contemporáneo español: su obra, profundamente influida por la lógica, la semiótica y la abstracción geométrica, se desarrolló al margen de las modas, guiada por una ética del pensamiento que convirtió el lenguaje en estructura y el arte en forma de conocimiento.

No es la primera vez que la obra de Elena Asins recala en Málaga. Desde comienzos de los setenta, se organizaron en la ciudad diversas exposiciones individuales dedicadas a la artista, celebradas en 1971 en el Museo de Bellas Artes; tres años más tarde, en la Diputación Provincial; en 1980, en el Colectivo Palmo; y en 1998, en el Colegio de Arquitectos de Málaga. Este lazo significativo atestigua el interés de la ciudad de Málaga por su obra y su figura.

CATÁLOGO Y OTRAS ACTIVIDADES

Por último, han detallado que con motivo de la exposición se está ultimando un completo catálogo bilingüe español-inglés que se publicará en las próximas semanas, ya que incluye fotografías recién tomadas de la instalación en las salas del Museo Picasso Málaga.

La publicación no se concibe como un catálogo tradicional, sino como una lectura visual de la obra en diálogo con el espacio arquitectónico diseñado por Richard Gluckman en el Palacio de Buenavista, mostrando Antígona instalada como un manifiesto espacial.

La muestra cuenta también con una audioguía disponible en español e inglés, que propone un recorrido detallado en la exposición y a través de la vida de Asins, además del pódcast El arte del ritual, producido para esta exposición, en los perfiles de Spotify, Ivoox y Apple Podcast.

El programa se completa con actividades culturales y educativas dirigidas a distintos públicos, vinculadas a la danza, la música y otros ámbitos. Además, se organizan encuentros, charlas y talleres en los que la obra de Asins se pone en relación no solo con el arte, sino también con la filosofía, la historia y las matemáticas.