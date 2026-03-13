'La mujer de la fila' retrata en el Festival de Málaga a familias marcadas por la cárcel en Argentina

Photocall de la película 'La mujer de la fila' en el Festival de Málaga. - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director Benjamín Ávila ha presentado este viernes 'La mujer de la fila' en la 29 edición del Festival de Málaga; una película que compite en la sección oficial y en la que el cineasta argentino ha trabajado sobre un caso real para hablar de las familias de los presos en su país.

'La mujer de la fila' relata cómo el hijo de Andrea ha sido encarcelado y ella debe visitar la prisión por primera vez para verlo. Al llegar, conocerá a otras "mujeres de la fila", quienes inicialmente se mostrarán hostiles hacia ella. Con el tiempo, serán esas mismas le brindarán la fuerza necesaria para enfrentar su batalla.

A la rueda de prensa en el Cine Albéniz de Málaga ha asistido el director Benjamín Ávila, acompañado por la actriz Natalia Oreiro, Andrea Casamento, en cuya experiencia se inspira la película, y los productores de la cinta.

'La mujer de la fila' retrata el impacto que el encarcelamiento de un hijo tiene sobre una madre, "las que sostienen de verdad la cárcel y sostienen no solo económicamente, sino también emocionalmente y espiritualmente a quienes están dentro", ha explicado el director Ávila sobre las madres de los reclusos.

"También ellas son las que cargan con el prejuicio social que pesa sobre todo este tema que tocamos", ha añadido el director argentino, quien ha apuntado que "cuando alguien está preso, la familia también está presa", usando las palabras de uno de los personajes del largometraje.

La cinta está basada en las vivencias de Andrea Casamento, quien también ha asistido a la presentación de la película y que ha subrayado que el hecho de que sea su historia "es circunstancial, hay millones de mujeres en el mundo pasando por lo mismo", ha compartido la activista argentina.

"Una de las cosas que le pedí a Natalia cuando la conocí es que esta película tiene que mostrar esperanza", ha compartido la mujer que ha inspirado esta película; "y es atrevernos a mirar, a entregar el corazón, a ver al otro".

Casamento está feliz con el resultado. "Nosotros ya tenemos el mejor premio: tenemos una herramienta de acá a diez años, o para siempre, en donde poder empezar a hablar de estos temas. Así que eso para nosotros con eso ganamos todos los premios".

Por su parte, la actriz Natalia Oreiro ha asegurado que Benjamín Ávila le pasó la charla TED de Andrea y dijo: 'Esto es un peliculón'. O sea, en realidad ella tendría que haberla interpretado".

Para Oreiro, entre los muchos momentos emocionantes relacionados con la película, hay algunos que destacan. "Sin duda, el hecho de trabajar con las verdaderas mujeres de la fila fue lo más genuino y verdadero que me pasó".

"No había mucho que hacer más que mirarlas y compartir con ellas, Escucharlas hablar de sus grandes temores, como que te maten a tu hijo dentro de la cárcel", ha expresado la actriz uruguaya sobre su relación con algunas de las mujeres con las que preparó su actuación.