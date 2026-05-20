El Museo de Nerja juega con las luces en la muestra 'Quantum Blinks. (Parpadeos Cuánticos)' de Alejandro Mariotti

Cartel de la muestra 'Quantum Blinks. (Parpadeos Cuánticos)' de Alejandro Mariotti en el Museo de Nerja. - MUSEO DE NERJA

NERJA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El Museo de Nerja (Málaga) presenta la nueva exposición temporal 'Quantum Blinks. (Parpadeos Cuánticos)' en la que el artista Alejandro Mariotti se centra en sus pinturas fluorescentes y en el juego de luces para crear una sensación tridimensional.

La muestra puede verse, de forma gratuita, en la Sala Ana María Márquez de la pinacoteca desde este próximo jueves, 21 de mayo, cuando se inaugura. Estará abierta hasta el domingo 19 de julio, han informado en una nota.

Este juego ha supuesto un reto técnico para la iluminación de la sala y ha creado un entorno "único", han indicado desde el museo, añadiendo que viene acompañada de los poemas de Seba Páez, en el catálogo, y del montaje sonoro de Gustavo Valerga, en el propio espacio.

En palabras del propio autor, "de sincronicidades trata esta exposición. De parpadeos cuánticos. Que son como destellos del universo que nos hacen vislumbrar hasta qué punto todo está relacionado, aunque no lo comprendamos bien".

La forma de pintar de Mariotti está relacionada con todo lo descrito, con la espontaneidad y las coincidencias, en un proceso creativo que suele realizar al aire libre y que, en esta exposición, se divide en temáticas como paisajes, existencias, encuentros, cuevas y espirales.

Mariotti es descendiente de italianos emigrados a Argentina, nació en Mendoza, en 1976, y vivió entre España y Francia desde los once años. Aunque el propio artista se identifica como autodidacta y dibujaba desde su infancia, cuenta con estudios superiores de técnicas de estampación y grabado y con un máster en pintura.

Además, ha participado en talleres en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en la Academia de Bellas Artes de Nápoles y ha trabajado en energías renovables y del medio ambiente durante 20 años, antes de decidir, en 2019, dedicarse por completo al dibujo y la pintura.

Cuando deja Madrid, se instala en las montañas de La Alpujarra de Granada para desarrollar un trabajo de experimentación de luz y color. En 2023 se instala en la costa de Almería para continuar su exploración artística. Desde entonces ha realizado varias residencias internacionales y exposiciones individuales y colectivas.

En esta ocasión, a la experiencia se suma el poeta Seba Páez, amigo de Mariotti, docente y escritor, que incorpora poemas que dialogan con otras artes. Además, el músico experimental Gustavo Valerga, experto en la meditación y sanación sonora, los acompaña con la composición aural 'Aporía del Quantum', de su creación.