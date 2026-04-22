El Museo Picasso Málaga clausura la exposición 'Elena Asins. Antígona' con una nueva velada 'Picasso Nocturno'

'Frame' Del Cortometraje Documental Elena Asins-Génesis, 2014. - MPM

MÁLAGA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exposición Elena Asins Antígona se despide en unos días de las salas temporales del Museo Picasso Málaga (MPM) y, antes de su partida, la tarde del jueves, 30 de abril a partir de las 20,00 horas tendrá lugar una nueva edición de Picasso Nocturno, una velada dirigida especialmente a un público de entre 18 y 30 años.

El encuentro combinará música en directo con DJ, un cóctel y la posibilidad de recorrer la muestra dedicada a una de las creadoras más singulares y rigurosas del arte español contemporáneo en un ambiente distendido y diferente.

Además, se proponen actividades realizadas en colaboración con la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) y la Universidad de Málaga (UMA), ha indicado la pinacoteca en un comunicado.

La actividad comenzará a las 20,00 horas con unas palabras de bienvenida a cargo de Miguel López-Remiro, director artístico del Museo Picasso Málaga, tras las cuales los asistentes podrán recorrer la exposición 'Elena Asins. Antígona' en un horario excepcional, que busca ofrecer una experiencia cultural distinta y participativa. El acceso al evento es gratuito, pero requiere inscripción previa a través de la página web del museo.

ÚLTIMOS DÍAS DE LA EXPOSICIÓN

'Elena Asins. Antígona' cerrará sus puertas el próximo domingo, 3 de mayo. Estos últimos días de la exposición coinciden además con el puente de mayo, que ofrecerá una buena oportunidad para visitar el Museo Picasso Málaga tanto a los malagueños como a las personas que visiten la ciudad en estos días festivos.

El actual horario de apertura es de 10,00 a 19,00 horas --acceso hasta las 18,30 horas--. Además, todos los domingos la entrada es gratuita desde las 17 horas hasta el cierre.

Con una trayectoria marcada por el rigor intelectual y la depuración formal, Elena Asins (Madrid, 1940 - Azpíroz, Navarra, 2015), Premio Nacional de Artes Plásticas en 2011, fue pionera del arte computacional en España. Su obra final ofrece una lectura contemporánea de la célebre tragedia de Sófocles, en diálogo con la tradición artística y filosófica que ha inspirado a creadores de todas las épocas, incluido el propio Picasso.

Tragedia clásica, abstracción geométrica y crítica ética se entrelazan en un discurso visual de gran potencia simbólica, que muestra la radicalidad intelectual y formal que definió a Elena Asins. A través de la escultura Antígona y su pieza audiovisual Hemón, Asins reflexiona sobre los límites del lenguaje, la lógica extrema y la resistencia frente al poder.

La muestra se enmarca en el programa Obra Invitada, y constituye la primera presentación monográfica de esta obra final de Asins en un museo. Organizada en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, esta exposición refuerza el compromiso de ambas instituciones con la excelencia y la cooperación entre museos para la difusión del patrimonio artístico.