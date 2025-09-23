Museo Revello de Toro celebra el 25 aniversario de la coronación de la Virgen de la Trinidad de Málaga con una muestra

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Revello de Toro presenta la exposición 'Revello de Toro y el XXV aniversario de la coronación de la Trinidad' que exhibe algunas de las obras pictóricas que han inmortalizado dicha imagen. La muestra ha sido presentada este martes por la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, el hermano mayor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de La Trinidad, Mario Ortega, el director de la pinacoteca, Elías de Mateo, además de representantes de la Fundación Sando, y de la Fundación El Pimpi, patrocinadores del Museo.

La muestra está compuesta por once obras pictóricas. Revello de Toro es el autor del óleo protagonista del 'Estandarte de la Comunidad de Madrid' (1999). En esta pieza, el artista enfrenta los rostros de los dos Titulares de la Cofradía tratados con su habitual pincelada. Al año siguiente, crea el cartel de la Coronación Canónica de María Stma. De la Trinidad (2000), donde se puede ver el rostro de María en el triángulo que representa la Santísima Trinidad.

El artista Manuel Hijano es el autor del óleo 'Virgen de la Trinidad' (2001), donde aparece sobre un fondo neutro para resaltar su rostro, sus manos, así como su tocado y toca. Eugenio Chicano refleja, con su estilo pop-art, el rostro de esta 'Virgen de la Trinidad' (2016) donde juega con una sombra morada en la cara de icono con un claro simbolismo litúrgico. Por su parte, el autor Pedro Pablo Suárez del Rio, en 'Virgen de la Trinidad' (s.f) utiliza especialmente los tonos dorados y blancos brillantes en la corona y el tocado.

Con motivo de la celebración de la Santísima Trinidad, se publican cada año, carteles conmemorativos. De ellos se han seleccionado los siguientes: El cartel de la celebración de la Trinidad (2019), obra de José Carlos Torres, sobre un fondo morado muy simbólico, enmarca a la Virgen de perfil abundando en tonalidades doradas y blancas; el cartel de la celebración de la Trinidad (2022) de José Luis Puche que muestra un perfil de la virgen con un tratamiento muy libre y una grafía desestructurada; y el cartel de la celebración de la Trinidad (2023), obra de Nuria Barrera, donde se aprecia la figuración y un tratamiento especial de la luz.

El cincuentenario de la incorporación de la actual imagen de la virgen se recoge en un cartel obra de José Martín España, con el título Cartel conmemorativo del L aniversario de la actual imagen de Ntra. Sra. de la Trinidad (2018). En el mensaje textual funde el símbolo de la Santísima Trinidad con el anagrama de María.

De José Palma se exhibe el cartel editado por los hermanos de la mesa del trono (2020), donde realiza una composición bajo el rostro de la Virgen. Un hombre de trono en actitud orante es flanqueado por las torres de San Pablo y de la Catedral.

Por último, Antonio Rodríguez Ledesma firma el Cartel del XXV aniversario de la coronación de la Trinidad (2024), donde se puede ver un collage que recoge distintos hitos festivos de la cofradía y del barrio.

La exposición temporal permanecerá abierta al público hasta el 30 de noviembre de 2025, en horario de 10.00 a 20.00 horas de martes a sábados y los domingos, con entrada gratuita, de 10.00 a 14.00 horas.