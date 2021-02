Los museos analizarán sus oportunidades internacionales con las nuevas tecnologías en otra jornada del CM Málaga

MÁLAGA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La séptima jornada del programa virtual de CM Málaga, 'Cities & Museums Webinar Forum', llega el próximo martes 16 de febrero con un seminario que pondrá el foco en las oportunidades del patrimonio museístico español de traspasar fronteras en la era digital.

Así, bajo el título, 'Visibilidad del patrimonio cultural y artístico español. ¿Cómo interactuamos con el exterior?', una decena de ponentes analizarán la posición que ocupan los museos y entidades culturales españolas en los circuitos internacionales, así como sus posibilidades de extender su función social y su relación con la ciudad, han explicado desde Fycma en un comunicado, espacio que acoge el encuentro.

En este sentido, el encuentro se centrará especialmente en las oportunidades que ofrecen la era digital y las nuevas tecnologías puestas a disposición de los museos y centros culturales a la hora de trascender sus propios espacios para 'salir al exterior' y favorecer el intercambio. La jornada tendrá lugar en el marco del ciclo de encuentros virtuales puestos en marcha por CM Málaga, Cities & Museums International Trade Fair.

La sesión está dividida en tres bloques temáticos. Bajo el título 'Desde el museo', el bloque uno reunirá a los ponentes Javier Hontoria, director de Patio Herreriano; Manuel Fontán del Junco, director del Museo y Exposiciones de la Fundación Juan March, director del Museo de Arte Abstracto Español y del Museo Fundación Juan March; Rosario Peiró, responsable del Área de Colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y José Lebrero Stals, director artístico del Museo Picasso.

En el segundo bloque, 'Building Bridges, un mundo de oportunidades' la jornada planteará un caso de estudio a través de Antonio Rodríguez, presidente del International Committee for Exhibition Exchange - ICEE/ICOM. Además, intervendrán como ponentes Carles Guerra, docente, crítico e investigador; Mari Carmen Ramírez, curadora en Wortham de Arte Latinoamericano y directora del International Center for the Arts of the Americas - ICAA; Gerardo Mosquera, historiador, comisario, crítico de arte y escritor, y José Carlos Mariátegui, doctor en Sistemas de Información e Innovación. Escritor y curador en Cultura, Arte y Tecnología.

Por último, el tercer bloque pondrá el foco en una experiencia inspiradora que contará con la intervención de Ángel Martínez Roger, director Cultural de la Biblioteca Nacional de España, y que tiene por título 'Biblioteca Nacional de España. Exposiciones virtuales, ¿también de libros?'.

Además, esta nueva jornada virtual de CM Málaga contará con la presentación de José Andrés Torres Mora, presidente ejecutivo de Acción Cultural Española, y con la Keynote 'El relato de lo español, desde la perspectiva del hoy' a cargo de Semíramis González, comisaria y experta en redes sociales, que será también la moderadora del encuentro.

La cita cuenta con la dirección de contenidos de Ygbart Advising and Management a través de Lucía Ybarra y Rosina Gómez-Baeza, así como con la dirección de estudios e investigación de Montse de los Reyes. El encuentro está patrocinado por las áreas de Turismo y Promoción de la Ciudad, así como de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, y la Universidad de Málaga (UMA).

La iniciativa 'Cities & Museums Webinar Forum' está puesta en marcha por CM Málaga, que celebrará su primera edición los días 21 y 22 de junio de 2021 en Fycma (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), organizador con el apoyo de Diario SUR y Gnoss, como partner tecnológico. La inscripción al seminario se encuentra disponible a través de su página web oficial, así como sus redes sociales.