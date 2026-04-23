Nace un orangután de Borneo en Bioparc Fuengirola (Málaga), especie en peligro crítico de extinción

Nace un orangután de Borneo en Bioparc Fuengirola - BIOPARC FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

Bioparc Fuengirola (Málaga) ha sido escenario este pasado lunes, 20 de abril, del nacimiento de un orangután de Borneo, especie en peligro crítico de extinción.

A primera hora de la tarde, y en plena zona exterior del hábitat, nacía una cría de orangután de Borneo ante la mirada sorprendida de los visitantes que paseaban por el parque. Sin intervención y con total naturalidad, la escena se desarrolló con una fuerza poco habitual: el nacimiento de una nueva vida que devuelve esperanza a una de las especies más amenazadas del planeta.

La madre, Mukah una hembra experimentada que afronta su tercera maternidad, protagonizó un parto que transcurrió con normalidad, han indicado en un comunicado.

Desde los primeros instantes, la cría evidenció un excelente estado de salud, despertando la emoción de quienes fueron testigos de un acontecimiento tan excepcional como difícil de presenciar en estado salvaje.

En los orangutanes, como en otros grandes primates arborícolas, la supervivencia depende de un gesto tan simple como decisivo: el agarre. Desde el mismo momento del nacimiento, la cría debe aferrarse al cuerpo de su madre, ya que pasará sus primeros meses e incluso años en constante contacto con ella, desplazándose entre los árboles.

Este reflejo innato no es solo una muestra de vínculo, sino una condición imprescindible para vivir. La fuerza de ese primer abrazo es, en realidad, la primera victoria frente a un entorno donde cada detalle cuenta.

Tras el nacimiento, otro comportamiento natural llama la atención: la interacción de la madre con la placenta. En muchas especies de mamíferos, incluidos los primates, la madre lame o incluso ingiere la placenta. Este acto cumple una función biológica relevante, ya que aporta nutrientes esenciales y ayuda en la recuperación tras el esfuerzo del parto, además de contribuir a reforzar el vínculo entre madre y cría en esos primeros momentos críticos.

El nacimiento de esta cría supone una noticia especialmente relevante en el contexto de conservación del orangután de Borneo (Pongo pygmaeus), catalogado como 'En Peligro Crítico' por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Se estima que en libertad sobreviven en torno a 100.000 ejemplares, aunque sus poblaciones continúan disminuyendo debido principalmente a la deforestación, la expansión de las plantaciones de aceite de palma y la caza ilegal. En este escenario, el papel de los programas internacionales de conservación resulta fundamental.

Bioparc Fuengirola participa activamente en el Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP) coordinado por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, una red que gestiona de forma responsable las poblaciones bajo cuidado humano para garantizar su viabilidad genética y contribuir a la conservación global de la especie.

El nacimiento de esta nueva cría no es solo una gran noticia para el parque, sino un recordatorio de que la conservación es posible cuando el compromiso es real y sostenido. Cada nueva vida cuenta en la lucha por evitar la desaparición de especies únicas como el orangután de Borneo.