Navarro anuncia que alcaldes de PP de Málaga serán jefes de campaña en cada municipio: "No hay mejores referentes"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, con el equipo de campaña. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha anunciado que los alcaldes y alcaldesas 'populares' serán los coordinadores de campaña en cada municipio de cara a la cita electoral del próximo 17 de mayo. "No hay mejor activo ni mejor referente de la gestión que el PP realiza en el territorio; un esfuerzo al que en estos siete años se ha sumado el de la Junta de Andalucía para construir una provincia que es referente en materia turística, cultural y desde el punto de vista tecnológico y también de la innovación", ha dicho.

Así lo ha expuesto durante la reunión del equipo de campaña de la formación, donde ha afirmado que el PP, desde las instituciones donde gobierna, "apuesta por esa Málaga que ofrece soluciones a los ciudadanos, que escucha y que trabaja con la mano tendida permanentemente a los agentes sociales y económicos", al tiempo que ha señalado como "líneas rojas" marcadas por la formación "el agravio, el abandono y el retroceso como norma" que tratan de imponer algunos.

Navarro ha lamentado que el Gobierno intente "dar carta de normalidad a que Málaga lleve tres meses sin conexión directa de AVE" o que un ministro "prometa mejoras en el Cercanías, las carreteras e incluso la bonificación de la AP-7 hace dos años y no haga nada mientras, por el contrario, sube el peaje durante la Semana Santa pese a la desconexión ferroviaria y rechaza las propuestas planteadas por el PP para evitar el trasbordo en autobús hasta Antequera".

"Se ha normalizado que el ministro Puente no sólo venga con las manos vacías, sino que además se permita el lujo de insultar y atacar a quienes levantamos la voz con quejas y propuestas, desmereciendo todas esas soluciones que hemos puesto encima de la mesa y también afeando a aquellos que no hemos estado de acuerdo con esos planteamientos de normalización de esta situación", ha abundado la dirigente 'popular'.

Según ha advertido, los malagueños saben "bien lo que es estar relegados y a la cola de inversiones, siendo el farolillo rojo de España y de Europa tras casi 40 años de gobiernos socialistas en Andalucía, donde no llegaban las obras ni los proyectos". "Todo se quedaba en el cajón y éramos líderes en paro y en abandono escolar, y los últimos en número de camas por habitante", según ha lamentado Navarro.

En este sentido, ha subrayado que "ahora el problema lo tenemos en el Gobierno de España", si bien ha señalado que existe un "denominador común con esos gobiernos socialistas en la Junta, que se llama María Jesús Montero", de quien ha dicho que se presenta a las elecciones autonómicas "con las manos vacías y un balance en blanco" para esta provincia".

Así, ha instado al PSOE malagueño "a decir un solo logro alcanzado por la candidata socialista y a explicar qué trae de nuevo para que Málaga avance y siga alzándose como un referente en Andalucía y en España". En este punto, ha reprochado a Montero "su abandono a Málaga durante estos casi ocho años como vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda y tras 14 años como consejera de la Junta".

"En total son 22 años de parálisis y de una gestión negligente salpicada por los ERE fraudulentos en Andalucía y otros casos también sonrojantes que afectan al Ejecutivo de Sánchez, siendo además la ministra que más tiempo ha estado sin presentar unos Presupuestos Generales del Estado; eso sí, aplicando la mayor subida de impuestos de la historia de la democracia", ha explicado Navarro.

Por tanto, ha añadido, "el denominador común en estas más de dos décadas de gestión en el Gobierno central y en la Junta es claro: cero proyectos para Málaga, cero inversiones para los malagueños y cero intenciones de contribuir a que esta provincia siga siendo líder y pujante en Andalucía y en el resto de España".

Ha señalado de Montero que "su único logro es que esta provincia cierre el ejercicio 2025 con un nuevo récord de recaudación, ingresando a las arcas estatales casi el doble que en 2019 del bolsillo de los malagueños" y ha lamentado que, "ante este balance cero de logros" y de "ausencia de soluciones", la estrategia del PSOE y de Montero "se basa en la crispación, el insulto y la desinformación" y ofrecen "una campaña sucia, de barro".

"Y ahí no nos van a encontrar. El PP no va a entrar en ese juego", ha garantizado Navarro, quien ha apuntado que frente a eso "el PP seguirá aplicando la denominada vía andaluza, basada en el diálogo permanente con la sociedad civil, en la recogida de propuestas procedente de esa escucha activa y en la utilización de los micrófonos para dar soluciones a cada uno de los problemas, retos y desafíos de esta provincia y de Andalucía".

Cuestionada por el objetivo que se marca el PP, que ha contado esta legislatura diez parlamentarios, Navarro ha señalado que ahora tanto los 'populares' como el PSOE tienen "cero diputados; y ese es el puesto de salida que tenemos que trabajar". "Nuestra aspiración es sacar el máximo, pero yo no puedo decir los diez, ojalá sean 12; nosotros vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel por tener una mayoría de autonomía para el Gobierno de Juanma Moreno", ha dicho.

"Nuestro objetivo es que podamos volver a sacar una mayoría social tan amplia con la que el Gobierno del PP no tenga que depender de nadie para tomar sus decisiones", ha incidido la secretaria general en Málaga, quien ha destacado que el programa electoral con el que van a concurrir a las elecciones ha contado "con la colaboración de la sociedad civil organizada, de los sectores, de las asociaciones y entidades" e incluyen "las soluciones a sus problemas".

Respecto a la lista de candidatos por Málaga y si los consejeros malagueños Carolina España y Arturo Bernal irán en ella, Navarro no ha querido precisar nombres y ha instado a "respetar los tiempos y los órganos porque todo tiene que pasar también por un comité electoral y tiene que contar también con la aceptación de todos los que van a ir y van a formar parte de esa lista electoral".

