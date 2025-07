Navarro: "No podemos esperar nuevas infraestructuras ferroviarias de quien no mantiene ni lo que tiene"

Insiste en la bonificación en el peaje de la AP-7: "No podemos ser menos cuando estamos aportando más"

MÁLAGA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha criticado la gestión del Ejecutivo central en materia ferroviaria y ha lamentado que "no podemos esperar nuevas infraestructuras o nuevas conexiones ferroviarias de quien no mantiene ni lo que tiene, de quien no es capaz ni de mantener mínimamente esa red ferroviaria tan potente, incluida la Alta Velocidad, que siempre ha sido referente internacional y que la tiene hecha un desastre".

Navarro ha dicho que es "incompresible", más aún "cuando, además ahora, sabiendo que al liberalizar el servicio iban a tener un mayor tránsito y por tanto un mayor desgaste, y deberían de haber dimensionado también esas inversiones a ese mayor uso de toda la infraestructura de la red ferroviaria".

De igual modo, ha insistido en que el Gobierno "tiene más recursos" que le reporta con esa liberalización y "lejos de eso, lo que nos encontramos es una Alta Velocidad que cada vez está más deteriorada; unas Cercanías que no se modernizan ni a la de tres, que están absolutamente colapsada en momentos como estos y que debería de tener cierta continuidad en los planes de inversiones y nada más lejos de la realidad".

Así, ha lamentado que "Málaga no deja de ser un puntal fundamental del caos que asola a toda España". "Málaga ya era, hace dos años, cuando empezamos a denunciar esta situación, el mejor botón de muestra del caos ferroviario que asola España", ha insistido.

TREN LITORAL

Precisamente, esta semana se cumple un año de la histórica reunión entre el Gobierno, la Junta, Diputación y ayuntamientos para abordar, entre otros, el tren litoral, y "donde hubo un compromiso que era poner en marcha de una vez por todas el proyecto del tren litoral", ha recordado.

"En un año lo único que tenemos es la licitación de un estudio de viabilidad que lo que va a dar es la rentabilidad, que yo creo que está más que probada", ha dicho, y ha lamentado que "vamos a la etapa por debajo de cero, porque luego quedará hacer un estudio de las alternativas, un anteproyecto, un proyecto, las obras...". "A este paso no verán ese tren ni siquiera nuestros hijos", ha criticado.

"Viendo cómo está España y viendo el caos ferroviario que tiene formado el Ministerio de Fomento en toda España no podemos esperar que se embarquen en nuevas infraestructuras ferroviarias", ya que, como ha insistido, "si no son capaces de arreglar y de mantener mínimamente en buenas condiciones lo que ya tienen, ¿cómo se van a embarcar en nuevas inversiones, en nuevos proyectos?".

MEDIDAS FRENTE AL "COLAPSO" EN CARRETERAS

Por otro lado, Navarro, en una entrevista concedida a Europa Press, ha recordado que Málaga es "la primera provincia de Andalucía en crecimiento poblacional y la segunda de España en esos crecimientos", por lo que "hay que adelantarse". "Primero hay que planificar, que es que ni eso se está haciendo actualmente, pero cuando se hace hay que incorporar esos nuevos crecimientos", ha abundado

Así, en materia de movilidad, la presidenta de los 'populares' malagueños ha recordado que la A-7 "ya hace años que se quedó pequeña; la Ronda Este tiene más de 30 o 35 años y no se ha vuelto a tocar". Por ello, ha reclamado "medidas paliativas de carriles reversibles o de incorporación de terceros carriles lo antes posible para dar respuesta a esos colapsos".

De igual modo, ha recordado que piden que se revisen los accesos y las rondas que dan acceso a los diferentes municipios, tanto en el este como en el oeste; así como terceros carriles o medidas paliativas para municipios como Marbella, "que tienen muy condicionada y muy comprometida la movilidad por carretera".

Por otro lado, ha reclamado la bonificación del peaje de la AP-7, que "no lo hacemos por gusto, lo hacemos porque no tenemos que ser los malagueños, independientemente del punto o del municipio donde vivan, los que estemos pagando permanentemente el pato de todos los que nos vienen a vivir o a visitar durante los 365 días del año". Precisamente, sobre las bonificaciones de los peajes, ha criticado "el gran agravio" de Málaga con respecto a otros puntos de España.

"Todos los que vivimos aquí estamos encantados del empleo y la riqueza que genera toda la actividad industrial, toda la actividad turística, pero eso tiene que ir de la mano de inversiones", ha dicho, ya que "toda esa actividad genera muchos beneficios para las arcas públicas".

Al respecto, ha recordado que el pasado año se recaudó "más de 5.500 millones de euros de esta provincia" y "eso se tendrá que ponderar a la hora de plantear los planes de inversiones en el territorio". "Si aquí se recauda más es porque hay más movimiento, hay más gente, por tanto, se pone de manifiesto que hay más necesidades de infraestructura y tiene que ir a la par", ha abundado.

Precisamente, la dirigente 'popular' también ha recordado que en la citada reunión del pasado año también se acordó mejorar la movilidad a través de diversas medidas.

"Creo que después de un año es hora de reclamar al Gobierno de España que se ponga a trabajar en la A-7, que haga caso a los alcaldes, al presidente de la Diputación y a todos los que estamos viviendo y sufriendo aquí las caravanas, que establezca de forma inmediata los trabajos necesarios para esas medidas paliativas que pueden ser en forma de carriles reversibles", ha explicado y ha añadido que "de forma paralela también se tiene que poner ya con el proyecto de terceros carriles, que hay zonas donde entra perfectamente, habrá zonas más comprometidas, pero la ingeniería del siglo XXI tiene que estar preparada para este tipo de problemáticas".

En relación con el peaje, ha insistido en que "es hora de que los malagueños tengamos también bonificaciones por ese peaje a la altura de lo que tienen otros españoles. Es que no podemos ser menos cuando estamos aportando más".

OTROS PROYECTOS

Por otro lado, cuestionado por la anunciada ampliación del aeropuerto de Málaga, Navarro ha explicado que "estaba claro que era una necesidad y ya lo estaban advirtiendo las autoridades de aviación civil y el propio director del aeropuerto, lo estábamos pidiendo también desde las instituciones".

"Aquí han atendido la demanda que le estábamos haciendo desde Málaga y han reconocido el error cometido al no incluirlo dentro de la planificación", ha señalado.

Asimismo, se ha referido al futuro auditorio de Málaga, que ha calificado como "una muestra más del abandono inversor que el Gobierno de España ha tenido para con esta provincia y ahí es donde se ve también el agravio y el desprecio que Pedro Sánchez tiene para con los malagueños".

"Ahora tiene su número dos --María Jesús Montero--, una persona que es andaluza, que lleva Hacienda, que podría estar pensando en que con este tipo de gestos hace mérito para ese reto que se ha propuesto, que es presentarse a las elecciones autonómicas y ser la presidenta de todos los andaluces y, sin embargo, ni por esa".

Ha recordado, de igual modo, que también al Gobierno "se le invitó a financiar junto con la Diputación, la Junta, el Ayuntamiento y el Obispado el tejado de la Catedral", pero "el silencio por respuesta, cuando sí sabemos que en otros casos ha intervenido".

"En el auditorio igual, cuando precisamente tenemos que remontarnos al anterior consorcio que hubo, que estaba también la Administración General del Estado y ahora nada", ha concluido.