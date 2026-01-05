Niños de Málaga piden a los Reyes Magos que cuiden la ciudad y siga siendo lugar donde jugar, aprender y crecer felices

Los Reyes Magos de Málaga 2026 en la puerta del Ayuntamiento. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

MÁLAGA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los niños y niñas de Málaga han pedido a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente que cuiden de Málaga para que esta "siga siendo un lugar donde los niños puedan jugar, aprender y crecer felices; una ciudad solidaria, acogedora y llena de alegría".

La alcaldesa infantil de Málaga, Yasmina Ballesta, alumna de 14 años de Escuelas Ave María, ha sido la encargada de leer una carta llena de buenos deseos en representación de todos los niños y niñas de la ciudad durante el acto de recepción a los Reyes de Oriente que ha tenido lugar en la tarde de este lunes en el Ayuntamiento.

"Esta noche es una noche de alegría, pero también de recuerdos. Queremos acordarnos de los niños que están enfermos, de los que pasan estos días en hospitales o de aquellos que no pueden estar junto a sus familias. Para ellos os pedimos un regalo muy especial: fuerza, esperanza y una sonrisa que les acompañe cada día", ha dicho Ballesta.

La joven alcaldesa ha pedido que la magia de los Reyes de Oriente llegue a todos los hogares para que ningún niño se sienta solo: "que ningún niño ni niña pierda la ilusión y que todos podamos sentir el cariño de quienes nos rodean". Y ha añadido que los mejores regalos no siempre se envuelven en papel, sino que a veces son "un abrazo, una palabra bonita o tiempo compartido".

En la carta también se pide salud para las familias, paz para el mundo y amor para llenar cada rincón de la ciudad de Málaga, a la vez que se pide a Sus Majestades que cuiden de la ilusión de todos los niños y niñas, "incluso cuando crecemos y las cosas se vuelven más difíciles". "Que nos ayudéis a no perder nunca la capacidad de soñar, de imaginar un mundo mejor y de creer que, con pequeños gestos, podemos hacer grandes cosas", ha añadido.

Por último, la misiva a los Reyes Magos también pide que se mire por aquellos niños que no siempre tienen voz, por los que a veces pasan desapercibidos, por los que necesitan un poco más de ayuda o de comprensión. "Que vuestra magia les recuerde que son importantes, que cuentan y que siempre habrá alguien pensando en ellos", señala.

Tras la lectura de esta carta, los Reyes Magos se han subido a sus carrozas y la cabalgata ha comenzado el recorrido por las principales calles de Málaga para repartir unos 20.000 kilos de caramelos y gominolas desde las 13 carrozas que forman el cortejo, muy esperado por los miles de malagueños que han desafiado a la lluvia.

Unos 1.000 figurantes participan este año en las tres carrozas reales y las diez de acompañamiento, animadas por pasacalles y grupos musicales, entre las que están como 'Ice Age' con el pasacalles 'Avatar'; 'Cuentos de Navidad', con los pasacalles 'Baila Conmigo-Teatinos' y 'Personajes Infantiles'; 'Lady Bug', con 'Les Wagonotes' y 'Aviones'.

También la carroza de 'Fundación Unicaja', con 'Euphoria Dance Academy'; 'Málaga C.F.', con 'Cars'; 'Estrella Dorada'; 'Oriente'; 'Belén', acompañado por la Banda Juvenil 'Juan Jurado Guerrero'; 'Pajes', con el Ballet Real 'Jardín de la Alcazaba'; y por último las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañadas por bandas y guardias especiales.