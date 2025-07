El Nintendo Switch 2 Tour llega este fin de semana a Málaga al volante de Mario Kart World

MÁLAGA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La gira estival de Nintendo, Nintendo Switch 2 Tour, que recorre 15 ciudades durante julio y agosto, se instalará en la plaza de la Marina de la capital malagueña el 5 y 6 de julio, donde quien lo desee podrá probar gratis la nueva consola de la marca y disfrutar de algunos de sus títulos más destacados.

Según destacan desde Nintendo en una nota informativa, a partir de las seis de la tarde, y hasta las 12 de la noche, los malagueños podrán disfrutar de más de 40 puestos de juego: un plan gratuito y apto para todos los públicos.

El título estrella será Mario Kart World, que se estrenó, junto con Nintendo Switch 2, el pasado 5 de junio. En este título de carreras, los jugadores pueden ponerse en la piel de los personajes de Nintendo y pisar el acelerador para adelantar a los otros pilotos, lanzarles pieles de plátano, esquivar los caparazones que intentan sacarles de la pista y buscar atajos vertiginosos para intentar llegar los primeros a la línea de meta.

Con un vasto mundo interconectado para recorrer, hasta 24 pilotos por carrera y muchas novedades y sorpresas, las carpas del Nintendo Switch 2 Tour albergarán diferentes modos de juego en los que los asistentes podrán competir contra sus amigos y familiares. Y, antes de abandonar el espacio, podrán hacerse una foto en el 'photocall' de la gira.

El 17 de julio se lanza Donkey Kong Bananza; y este título también se sumará al catálogo de la gira para que los visitantes puedan disfrutar de una colorida aventura de exploración, plataformas y plátanos, con el Donkey Kong más carismático y divertido y con Pauline, una jovencísima cantante que se convertirá en su compañera inseparable.

Ambos, Mario Kart World y Donkey Kong Bananza, son títulos del universo Mario. Destacan por sus variados modos multijugador y sus facilidades para que los más novatos puedan disfrutarlos desde el primer momento. Eso sí, ambos juegos están también llenos de retos y sorpresas ocultas para que los más hábiles a los mandos encuentren desafíos a su altura.

Además, los visitantes de la gira tendrán la oportunidad de ponerse a los mandos de otros novedosos títulos de Nintendo Switch 2: podrán, por ejemplo, vivir la historia nunca escrita con Hogwarts Legacy, en una versión optimizada; explorar la inmensa tierra de Hyrule (con gráficos mejorados) en The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch 2 Edition); tomar parte en los épicos combates de Street Fighter VI y disfrutar de las divertidas plataformas de Sonic X Shadow Generations.