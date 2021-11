La Noria promueve la Economía Azul en Rincón de la Victoria como nuevo modelo económico sostenible

MÁLAGA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Impacto Social de La Noria de la Diputación de Málaga celebra este viernes y el próximo lunes 29, un curso en Rincón de la Victoria que dará a conocer las oportunidades para emprender en el sector de la Economía Azul como modelo económico sostenible. Además, formará a entidades y emprendedores a poner en marcha un negocio en el sector de la Economía Azul o reformular su proyecto en este sentido.

La actividad se enmarca en el nodo de La Noria implantado junto al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria llamado 'El Arrecife Azul', que se trata del primer nodo especializado en Economía Azul de la provincia desde el que se busca el apoyo e impulso de iniciativas sociales y sostenibles a favor del entorno azul.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recordado que "en esta línea, estamos impulsando iniciativas que de forma transversal aborden propuestas medioambientales y de economía circular, considerándolo imprescindible para que nuestro municipio y la provincia sea un referente, no solo como un lugar para vivir, si no también, para emprender, para emprender de forma sostenible, y como no, vinculado a este gran entorno que tenemos como es el mar".

Además, Salado ha trasladado que "la Economía azul, es aquella que considera los mares y océanos como motores de crecimiento e innovación para un desarrollo económico sostenible y rentable. Desde Diputación somos conscientes del potencial de nuestro litoral, por lo que el trabajo que se llevará a cabo en este nodo supone una gran oportunidad para nuestra provincia".

En este sentido, la Comisión Europea estima que hasta 2030 la Economía Azul crecerá al doble de velocidad. Lo que generará 10,8 millones de empleos en Europa y una facturación de un billón de euros. Por tanto, la Economía Azul es una gran ocasión para estimular el crecimiento y la creación de nuevos empleos, y de este modo, la constante inversión en formación y conocimientos constituye el factor clave para el mantenimiento de la competitividad y la creación de empleo.

CURSO

El curso que este viernes se celebra en Rincón de la Victoria ofrecerá la información técnica, ambiental y legal necesaria para poner en marcha un negocio en el sector, además de una perspectiva global de lo que es la Economía Azul a los participantes. También abordarán los retos medioambientales que propone esta economía y las oportunidades para emprender en el sector en la provincia como modelo económico sostenible.

La formación se centrará en trabajar en el ODS número 14, Vida submarina, desgranado la información sobre las zonas marítimo-terrestres, materias como el comercio de cercanía, la huella de carbono, la economía circular, las energías renovables, y la situación actual global y local. También tratarán los aspectos a tener en cuenta por el Covid-19 y la Ley de Costas.

La jornada de este viernes ha contado con la participación del gerente territorial de Málaga de Hidralia, y director de operación e innovación, desarrollo sostenible y transformación, Gustavo Calero, que ha tratado la importancia de hacer una gestión eficiente del agua y cómo hacerlo.

El próximo lunes, el CEO de la startup AlgaQua, Víctor Alonso Robles, hablará sobre su experiencia en acuicultura y sostenibilidad gracias a su emprendimiento social. Una iniciativa basada en la producción sostenible de distintos organismos acuáticos, como peces y algas, y diversas plantas, de manera conjunta, para su uso principalmente alimenticio, y otras posibles aplicaciones como cosmética o farmacéutica.

Por otro lado, la directora de la Fundación Almanatura, Belén Barroso, explicará a los participantes el valor del propósito y su importancia en el emprendimiento azul.

La responsable de las enseñanzas transmitidas en el taller ha sido la docente, Inés Aragüez, ingeniera industrial además de emprendedora social, que cuenta con un largo recorrido en diferentes empresas energéticas de ámbito internacional desarrollando proyectos de energía, medio ambiente e innovación.

También es responsable de la empresa I+Db Acoustic, una empresa de innovación tecnológica que ofrece soluciones relacionadas con la reducción de ruido en espacios públicos y privados de forma sostenible y para la protección del medioambiente.