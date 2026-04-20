La novena edición de ‘Teatro en Familia’ comienza el 26 de abril en el recinto ‘Eduardo Ocón’ de Málaga

La novena edición de 'Teatro en Familia' comienza el 26 de abril en el recinto 'Eduardo Ocón' - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La programación de la novena edición de 'Teatro en Familia' comenzará el domingo, 26 de abril, y se extenderá hasta marzo de 2027, con una programación para todos los públicos en el recinto 'Eduardo Ocón'. El ciclo gratuito se divide en 'Los Domingos en el Ocón', 'Festival de Títeres' y 'Teatro en Navidad' y cuentan con la colaboración de Fundación "la Caixa".

La concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, junto al responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de Fundación "la Caixa", Juan Carlos Barroso; el director de Área de Negocio Málaga Capital Oeste de CaixaBank, Jesús Manuel Cabrera; y representantes de las compañías artísticas participantes en el programa, ha informado este lunes sobre el programa de la novena edición.

Todas las funciones tendrán lugar a partir de las 12,00 horas. Así, la programación de 'Los Domingos en el Ocón' dará comienzo el 26 de abril. En esta ocasión, los asistentes podrán disfrutar de la obra 'Creta y Alegreta entre el mar y la luna' a cargo de la compañía 'Puro Cuento'.

Continuará el 31 de mayo con 'Un, dos, tres... A la Luna otra vez' de 'La fábrica de la Magia'. Tras la pausa en verano, la actividad se reanuda el 27 de septiembre con 'Salvemos el planeta Puaj' a cargo de Acuario Teatro; la siguiente cita es el 25 de octubre con 'El ladrón de recuerdos' de la compañía 'Andén Mágico'; el 29 de noviembre es el turno de la compañía 'Vibralto Producciones' con la obra 'Mastelchel'.

El 28 de febrero de 2027 actuará la compañía 'Petit Teatro' y su interpretación de 'Con mucho clown 2'. El 28 de marzo es el turno de 'Heidi' de la mano de la compañía 'Jabetín Teatro'.

En cuanto al Festival de Títeres, todas las funciones tendrán lugar en el recinto Eduardo Ocón a partir de las 12,00 horas entre el 25 de junio y el 28 de junio de 2027. La programación arranca con la obra 'Historias titiriteras' de la compañía 'Proyecto Caravana'. Al día siguiente, se podrá disfrutar de la función '¡Qué vivan los amigos!' de la compañía Francis Zafrilla.

Para el 27 de junio se ha programado 'Peneque y la partitura perdida de Eduardo Ocón' de la compañía 'Los títeres' de Miguel Pino, y al día siguiente, y cerrando el programa, está prevista la función 'Pepín y el fantasma' de la compañía 'La Nube Teatro'.

La programación de Teatro en Navidad se dará a conocer más adelante, aunque las fechas de las funciones serán los días 26, 27 y 28 de diciembre y los días 2, 3 y 4 de enero de 2027.

PROGRAMACIÓN 'LOS DOMINGOS EN EL EDUARDO OCÓN'

En cuanto a la programación detallada, el domingo, 26 de abril 'Greta y Alegreta. Entre el mar y la luna' se trata de un espectáculo lleno de fantasía, humor y emoción, donde dos amigas expertas en transformar relatos en aventuras nos invitan a viajar a través de cuentos que cobran vida en escena.

En 'El tesoro de Ofelia' una pirata valiente descubrirá que la verdadera felicidad no se esconde en cofres de oro, sino en aquello que se comparte. Y en 'Candela y el circo de la luna', conoceremos una historia de superación y aceptación, donde cada personaje aprende a encontrar su lugar bajo la mágica carpa del circo.

Con música en directo, clown y circo, el espectáculo nos transporta a un mundo colorido, divertido y lleno de mensaje, donde brillan valores como la amistad, la autoestima y la imaginación entre el mar y la luna.

Domingo, 31 de mayo 'Un, dos, tres... a la Luna otra vez', unos magos obsesionados con alcanzar la Luna emprenden un viaje imposible lleno de ilusiones sorprendentes, humor y fantasía.

Por otro lado, el domingo, 27 de septiembre 'Salvemos el planeta Puaj', el protagonista vive en un entorno donde las decisiones parecen estar marcadas de antemano. Dos trabajadoras de una empresa de limpieza, soñadoras, divertidas y absolutamente imprevisibles reciben el encargo más importante de su vida: ¡salvar un planeta entero!.

El domingo, 25 de octubre, será el turno de 'El ladrón de Recuerdos', es una historia original de la compañía malagueña 'Andén Mágico'. María es una abuela valiente que ha vivido mil aventuras... pero ahora se enfrenta a la más importante de todas. Cuando el malvado Olvido comienza a robar los recuerdos de las personas para atraparlas en su oscuro mundo, María, con la ayuda de su nieto y un perro mágico que habla, emprenderá un viaje lleno de fantasía, humor y emoción para salvar la memoria.

Asimsimo, el domingo, 29 de noviembre, 'Mastelchel', una propuesta escénica cercana y accesible que invita a reflexionar sobre la identidad, la creatividad y la libertad de elección, conectando con el público infantil desde el juego y la emoción, y con el público adulto desde una lectura simbólica y transversal.

Domingo, 28 de febrero (2027) 'Con mucho clown 2' entre juegos, música, magia y canciones, Nasu y Basi, dos payasos desternillantes, despliegan un universo clownesco cargado de situaciones disparatadas, improvisación y momentos inolvidables.

Un mes más tarde, el domingo, 28 de marzo (2027) 'Heidi', una historia entrañable que celebra la inocencia de la infancia y la capacidad de encontrar la felicidad en las cosas más sencillas, invitando a pequeños y mayores a recordar que, cuando se mira el mundo con ilusión, cualquier lugar puede convertirse en hogar.

PROGRAMACIÓN FESTIVAL DE TÍTERES

Por otro lado, el jueves, 25 de junio, se representará 'Historias titiriteras' un espectáculo para la primera infancia donde la ternura y el juego son los protagonistas, una especial ocasión para compartir el teatro en familia y volver a ser pequeños.

Viernes, 26 de junio '¡Qué vivan los amigos!' es un espectáculo para todas las familias y todas las edades. Un show con distintos tipos de Ateres y puppets, lleno de canciones, locuras y diversión, que encantará al público gracias a la simpatía y cariño que Francis Zafrilla pone en todo lo que hace.

Asimismo, el sábado, 27 de junio, 'Peneque y la partitura perdida de Eduardo Ocón'. En el año del 125 aniversario dedicado al músico Eduardo Ocón, el teatro se llena de colores y música. Será una ocasión muy especial para descubrir, de la mano de Peneque, la maravillosa obra musical del compositor y acercarla a los más pequeños de forma divertida y participativa.

El domingo, 28 de junio, 'Pepín y el fantasma La obra' nos narra la historia de Pepín, un chico tímido y miedoso y enamorado de Rosita, la chica de sus sueños. Pero un día, la llegada de un ser cruel y malvado al reino cambiará todo. Pepín tendrá que demostrar su valentía, superando sus peores temores y más si es Rosita quien se lo pide.