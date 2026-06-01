La nueva Cátedra de Turismo Sostenible impulsa la formación, investigación y transferencia al sector

Rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López; el director de la Cátedra, Antonio Guevara Plaza; y Gerardo Galván, en representación de Mundo Marino,, presentan la 'Cátedra de Turismo Sostenible' - UMA

MÁLAGA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Málaga (UMA), Teodomiro López, ha presentado este lunes en el Rectorado la nueva Cátedra universitaria de Turismo Sostenible, una iniciativa conjunta nace con el objetivo de impulsar la formación especializada, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento en un sector estratégico para la provincia, con especial atención a la Costa del Sol.

En el acto han intervenido el director de la misma, Antonio Guevara, y Gerardo Galván en representación de Mundo Marino, entidad que financia el proyecto como mecenas.

Durante su intervención, el rector ha destacado el fuerte posicionamiento de la UMA en el ámbito de la cooperación entre universidad y empresa. Así, ha recordado que, con las cátedras de mecenazgo, la universidad ha podido cerrar acuerdos "con compañías líderes y en todas las áreas de conocimiento", una estrategia que "se ha convertido en uno de los pilares de la proyección académica y social de la Universidad".

López, además, ha reivindicado también el peso académico de la Facultad de Turismo, "uno de los centros mejor situados en los ránquines nacionales e internacionales".

La cátedra, promovida por el Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo (Iatur), se concibe como un espacio de conexión entre la investigación científica, la gestión municipal y la actividad operativa del entorno portuario y litoral.

Guevara ha explicado que el proyecto priorizará el desarrollo del tejido náutico sostenible en la Costa del Sol y que su principal singularidad metodológica será el uso de embarcaciones de Innova Cruceros (Mundo Marino) como living labs, permitiendo analizar directamente el comportamiento y la experiencia de los viajeros.

El plan de trabajo incluye un Congreso Internacional de Economía Azul, Innovación y Turismo Sostenible, jornadas técnicas de formación y la creación de un Observatorio de Turismo Náutico.

En el ámbito académico, se vincularán Trabajos de Fin de Grado y Máster a los proyectos de investigación y se ofrecerán microcredenciales dirigidas a profesionales en activo.

El programa anual contempla también actividades formativas como los 'Días de Mar', jornadas de aprendizaje a bordo para estudiantes, además de prácticas curriculares y extracurriculares en embarcaciones que funcionarán como aulas para la toma de datos ambientales y de gestión.

En materia de investigación y transferencia, la cátedra apoyará cada año al menos dos trabajos académicos orientados a resolver retos del sector náutico. Asimismo, elaborará un informe técnico anual sobre el turismo náutico sostenible en Málaga y desarrollará proyectos piloto en eficiencia energética, digitalización, accesibilidad y medición del impacto ambiental. Los resultados se difundirán mediante un foro sectorial y guías de buenas prácticas.

Galván ha destacado que la colaboración a través de esta Catedra busca avanzar hacia un modelo de "impacto positivo para Málaga", basado en estrategias que fomenten un "turismo sostenible y de calidad".

Por último, ha advertido de que los destinos masificados "pierden valor" y ha defendido "la necesidad de potenciar experiencias responsables y profesionalizar el sector, contando con el respaldo científico de la UMA".