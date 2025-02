La nueva torre del puerto se eleva a los 144 metros de altura

MÁLAGA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los promotores del proyecto del futuro hotel en el Puerto de Málaga, Grupo Inversor Hesperia y el fondo catarí Al Alfia a través de la sociedad Andalusian Hospitality Il, junto con el equipo del arquitecto David Chipperfield, han presentado el avance de las líneas maestras del proyecto de la torre del puerto al alcalde, Francisco de la Torre, y al presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio. Entre otros, han avanzado que el espacio, en la zona del dique de Levante, contará 144 metros de altura --frente a los 116 anteriores--, entre 350 y 390 habitaciones, y una inversión que superará "de manera amplia" los 120 millones de euros.

En una atención a medios, Chipperfield ha explicado que su proyecto para la conocida como torre del puerto, propone "recuperar un espacio público para la ciudad desde un enfoque de sostenibilidad urbana, social y medioambiental".

Así, el proyecto prioriza la escala humana y la vida en la calle, creando "una red de recorridos peatonales y ofreciendo una vibrante mezcla de usos para conformar una pieza coherente y viva de la ciudad". Esta visión de ciudad es la que ha motivado la incorporación al proyecto del arquitecto, premio Pritzker en 2023. La anterior propuesta era de José Seguí.

Chipperfield ha detallado a los periodistas que "obviamente el foco del proyecto es el hotel y el centro de congresos", pero la "verdadera oportunidad" del proyecto es transformar la zona, "atraer esa parte del territorio a la ciudad". A su juicio, "el hotel y el centro de congresos pueden ser el catalizador" para ello.

Ha explicado que el proyecto se divide en dos partes, la vertical que es la que "quizás podría atraer mucho la atención", pero "para nosotros es igualmente importante toda la parte horizontal", que se abre a los ciudadanos: "Hasta ahora es una zona industrial y creemos que este proyecto es una gran oportunidad para incorporarlo al tejido de la ciudad", ha abundado, incidiendo en la "fuerte colaboración" necesaria entre la ciudad, el Puerto y el inversor para el proyecto, que "es lo que creemos que está ocurriendo".

Se apuesta por la combinación de usos, la generación de espacios comunes y públicos, así como jardines y zonas peatonales que ofrecen nuevas áreas de paseo y disfrute a la ciudad.

El CEO de Grupo Inversor Hesperia y administrador de Andalusian Hospitality II, Jordi Ferrer, ha explicado que la documentación para la concesión se presentará el próximo mes de marzo, dando un paso más este proyecto que se empezó a gestar hace más de nueve años. Cumplido este proceso, el Puerto elevará el proyecto a Puertos del Estado para su aprobación definitiva en el Consejo de Ministro. La obra, por su parte, necesita entre 35 y 40 meses. Precisamente, sobre el visto bueno del Consejo de Ministros se ha mostrado "completamente convencido" del mismo, "no barajamos ninguna otra alternativa".

Por otro lado, también Ferrer ha incidido en que en la presentación se ha hablado "no solo de la verticalidad del proyecto, sino sobre todo hemos hablado de la horizontalidad": "Lo que estamos haciendo básicamente es ganar un nuevo espacio para Málaga, un espacio que hoy en día es un espacio muy industrial y que queremos transformarlo de una manera que, urbanísticamente, se conecte con toda la ciudad y estemos ganando un nuevo espacio".

"Estamos hablando de una torre que es un hotel, pero estamos hablando de espacios públicos generados para el ciudadano de Málaga, para toda la ciudad, que van, de alguna manera, a transformar todo lo que es el 'skyline' de esta ciudad", ha abundado.

También se ha mostrado "muy orgulloso" de contar con Chipperfield, "que va a ser capaz de transformar este espacio y proyectar la ciudad hacia una nueva dimensión y a una nueva liga internacional", recordado que esto ha sucedido en otras ciudades como Rotterdam, Londres o Barcelona.

"ICONO"

En cuanto al proyecto y el aspecto que tendrá, Ferrer ha incidido en que "va a ser un icono", aludiendo tanto a la parte vertical como a la horizontal, donde se contará con espacios públicos, así como el centro de convenciones.

"Estamos hablando de un hotel de lujo, de cinco estrellas, gran lujo, que va a traer turismo de calidad, que va a generar un impacto positivo no sólo en el 'skyline'", ha incidido, aludiendo, además, en que se va construir "con todos los máximos criterios de sostenibilidad".

Sobre la altura del proyecto, uno de los aspectos que más críticas ha generado hacia el mismo, Ferrer ha dicho que "no es un tema de un impacto significativo, al revés, lo que se va a transformar es el 'skyline' en una ciudad con un edificio que le va a dar una personalidad propia". "Es un edificio muy esbelto y muy compacto", ha abundado.

En cuanto a la inversión, sin dar aún cifras, ha explicado que será superior a los 120 millos de euros. Ha incidido en que "hasta que no tengamos el proyecto ejecutivo definitivo, no podemos dar una cifra exacta de cuánto va a ser esa inversión", pero "vamos a estar superando ese presupuesto de los 120 millones de una manera amplia".

En cuanto a la cadena hotelera, ha explicado que se está negociando, pero ha avanzado que "estamos hablando de un hotel con marca internacional, un hotel de cinco estrellas y de gran lujo". "Estamos pensando en proyectar la ciudad mucho más allá de Europa, hacia EEUU, Asia", ha señalado.

Por otro lado, sobre los recursos que hay presentados en relación con el proyecto, Ferrer ha señañado que "hoy no toca hablar de este tema. Sabemos que hay recursos pendientes", pero, ha añadido que sobre los contenidos "pensamos que eso no tiene ningún recorrido". "Es un proyecto realmente transformador para Málaga y es una oportunidad única" que la ciudad "no debería permitirse perder".

Así, se ha mostrado seguro de que "con esta última fase del proyecto, cuando se entienda bien la dimensión, todas las voces que pueda haber en contra, de alguna manera, van a cambiar de opinión o no van a tener mucho más recorrido".

Por último, sobre la salida del arquitecto José Seguí, Ferrer ha explicado que "tenía mucho sentido" que en una primera fase se colaborara con un arquitecto que conoce muy bien la ciudad" y Seguí "ha hecho un buen trabajo en ese sentido", destacando que en esta nueva fase se cuente con Chipperfield.

"MÁS VENTAJAS QUE INCONVENIENTES"

Por su parte, el alcalde ha valorado el proyecto: "Me ha gustado que se haya planteado el equipo de Chipperfield esa integración" del espacio y "luego resolver un desafío, un reto, que el edificio del hotel, que es obviamente vertical, deje espacio también para tener unos edificios horizontales, uno para convenciones y congresos", matizando que la capacidad del mismo será de 800, pero sumando todo al mismo tiempo son 2.000.

"Viene bien tener un hotel de gran categoría, de la máxima categoría, con un centro de convención y congresos que lo complementa, hay una sinergia muy positiva", además del los edificios horizontales, "crean espacios públicos abiertos a la ciudad".

De la Torre, tras ser cuestionado ha evitado comparar este proyecto con el anterior, pero ha agregado que este "puede tener un consenso mayor": "El edificio tiene personalidad y el conjunto tiene también una personalidad que complementa al edificio hotelero"; además de la conexión con la ciudad. "Ahora veo todavía más claro que este proyecto tiene muchas más ventajas que inconvenientes", ha concluido.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, ha recordado que el proyecto "ha llevado muchísimos años": "Creo que nos acercamos ya a los pasos definitivos", ha valorado, detallando los pasos a seguir. Por último, ha valorado el "esfuerzo realizado". En cuanto al nuevo diseño, ha dicho que "el proyecto es muy bueno, pero creo que el trabajo de todos los que han hecho hasta ahora también ha sido bueno", ha concluido.