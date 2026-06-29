La obra 'Levísima' del escritor Miguel Rojo ganadora del XVII Premio de Literatura Infantil 'Ciudad de Málaga'

Archivo - Vista frontal del edificio del Ayuntamiento de Málaga, Casa Consistorial, Casona del Parque. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor Miguel Rojo ha ganado el XVII Premio de Literatura Infantil 'Ciudad de Málaga' con su obra titulada 'Levísima'. En la edición de este 2026, se han presentado un total de 136 relatos a este premio que está dotado con 10.000 euros y conlleva además, la publicación de la obra por el Grupo Anaya en la colección 'Libros singulares'.

El Ayuntamiento y el Grupo Editorial Anaya colaboran desde hace 17 años en la convocatoria de este premio que tiene como objetivo principal contribuir a la educación de la población infantil, a través del fomento y difusión de actividades que potencien la lectura en edades tempranas, según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Asimismo, se pretende ofrecer a los autores la oportunidad de dar a conocer sus obras. El jurado de esta edición, presidido por la escritora Espido Freire, ha estado compuesto por Elena Cabrerizo del Saz, escritora y ganadora de la edición de 2025 de este premio; Jacqueline de Barros, escritora y editora; Pablo Cruz, director de Anaya Infantil y Juvenil; y Antonio A. Gómez Yebra, coordinador del premio y escritor.

SINOPSIS DE LA OBRA GANADORA

En 'Levísima' la trama se sitúa en un cementerio municipal, lugar donde reside la protagonista, Manuela, hija del sepulturero local. El argumento se articula a partir de la desaparición de un cuerpo del recinto, hecho que desencadena una investigación por parte de la protagonista y una compañera ante el riesgo de pérdida del empleo y de la vivienda familiar.

El texto aborda la perspectiva de la infancia ante la muerte a través del doble sentido del título 'Levísima', que remite a la expresión clásica fúnebre y a la posición de la protagonista frente a este hecho.

El desarrollo argumental incorpora temáticas sociales como la situación de las personas mayores, el acceso a la vivienda y los vínculos de amistad.