Ocho detenidos tras caer una organización dedicada al robo en establecimientos de Málaga, Córdoba, Sevilla y Cádiz

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Málaga, en el marco de la operación 'Genak', han desmantelado una organización criminal especializada en robos con fuerza en establecimientos y naves industriales y han detenido a ocho personas.

La red operaba en diferentes puntos de la geografía nacional, centrando su actividad en la sustracción de productos cárnicos, vehículos y herramientas, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Las pesquisas comenzaron a finales de octubre de 2025, a raíz del robo de más de 300 jamones en un secadero de Faraján (Málaga), cuyo valor aproximado ascendía a unos 200.000 euros. En dicho asalto, los autores emplearon un vehículo previamente sustraído en la provincia de Córdoba.

La organización, con miembros asentados en Ronda (Málaga), Alcalá de Guadaíra y La Lantejuela (Sevilla), utilizaban vehículos robados que posteriormente incendiaban en zonas aisladas para eliminar pruebas, además de terminales móviles registrados bajo identidades falsas.

Además del robo cometido en la localidad de Faraján, a los detenidos se les atribuyen robos en establecimientos de las localidades de Cabra y Priego de Córdoba (Córdoba), Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Los productos cárnicos eran comercializados por la red en la localidad de La Lantejuela (Sevilla) a precios inferiores a los de mercado, aprovechando el incremento de la demanda durante el periodo previo a las festividades navideñas.

Tras practicar cinco registros domiciliarios en las provincias de Málaga y Sevilla, el operativo ha culminado con la detención de ocho personas.

Entre el material intervenido destaca un cargamento cárnico de 150 jamones y cientos de embutidos, así como herramientas procedentes de robos y 15.000 euros en efectivo.

Los detenidos han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales, bajo la coordinación de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ronda (Málaga).