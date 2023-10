ONCE dedica a Benalmádena su cupón de sábado 4 de noviembre coincidiendo con jornadas de convivencia en el municipio

La ONCE dedica a Benalmádena su cupón de sábado 4 de noviembre coincidiendo con unas jornadas de convivencia - ONCE

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo sábado día 4 de noviembre a Benalmádena (Málaga), coincidiendo con la celebración de unas jornadas de convivencia en las que van a participar más de 3.600 personas ciegas o con discapacidad visual grave y trabajadores del Grupo Social ONCE procedentes de toda España.

El director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, y la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Leonor Basallote, han presentado este viernes la imagen de este cupón a la primera teniente de alcalde de Benalmádena, Presi Aguilera.

Luque ha expresado "el orgullo que para la ONCE significa llevar a toda España el nombre de Benalmádena como un referente principal del turismo y como una ciudad cargada de los mejores valores que nos definen como sociedad".

Este cupón coincide con la celebración de unas jornadas de convivencia en Benalmádena en las que van a participar, entre el 1 y el 5 de noviembre, más de 3.600 personas entre afiliados a la ONCE y trabajadores del Grupo Social ONCE en toda España. Un encuentro que, para Luque, "convierte a Benalmádena en capital de la ONCE y del Grupo Social ONCE en España durante estos días".

Por su parte, la primera teniente alcalde de Benalmádena ha destacado la importancia de esta iniciativa en unas fechas en las que "eventos de este tipo permiten luchar contra el problema de la estacionalidad", eventos "por los que apuesta de manera decidida este Ayuntamiento y la delegación de Turismo".

"Iniciativas de este tipo tienen un valor incalculable para nosotros porque promociona nuestro municipio en toda España, además por una buena causa que es ayudar a una organización cuya labor es incalculable", ha asegurado Aguilera.

Cinco millones y medio de cupones llevan como protagonista una imagen de Benalmádena desde su playa con el logo corporativo del Ayuntamiento.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece hoy viernes, 27 de octubre, un bote de 28 millones de euros.

Mientras que el Extra del 11 del 11 de la ONCE ofrece el próximo 11 noviembre un premio de 11 millones de euros y once de un millón.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.