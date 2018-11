La ONCE reparte 350.000 euros en Málaga capital

ONCE

Publicado 13/11/2018 11:02:37 CET

MÁLAGA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este pasado lunes ha dejado parte de su fortuna en Málaga capital, donde Rafael Benítez vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno, repartiendo así 350.000 euros.

Benítez, vendedor desde 2008 y afiliado a la ONCE, repartió la fortuna en su punto de venta ubicado en la calle Frank Kafka número 16, en la zona del Cortijo Alto de la ciudad, según han informado desde la organización en un comunicado.

Además, el cupón de este pasado lunes, dedicado a la localidad salmantina de Agallas, dentro de la colección 'Mi pueblo, localidades con nombre singular', repartió el resto de premios en Mérida, Alcira, Castellón y Albacete.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20 y seis euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Y para este viernes, 16 de noviembre, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece su mayor bote de 90 millones de euros más un segundo de 22 millones en la segunda categoría.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.