'Operación camarón' trae al Festival de Málaga un cóctel de géneros con la música y Cádiz como protagonistas

MÁLAGA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Carlos Therón ha presentado este viernes la comedia 'Operación Camarón' en el Festival de Cine de Málaga. La película está protagonizada por Julián López, Natalia de Molina y Miren Ibarguren y cuenta con el trabajo en el guion de Manuel Burque y Josep Gatell. La obra está ambientada en Cádiz y es resultado de un "cóctel cinematográfico" que combina thriller policíaco y comedia con la música y Cádiz como protagonistas.

Desconocido en el mundo del hampa, con aspecto de pringado y dotes de concertista clásico, Sebas (Julián López), un policía novato, es perfecto para una peligrosa misión: infiltrarse como teclista en Los Lolos, una banda de flamenco-trap que va a tocar en la boda de la hija de un traficante local.

El equipo de la película ha participado en una rueda de prensa en Málaga para presentar 'Operación Camarón', que participa fuera de concurso en la sección oficial del Festival de Málaga. En el acto han estado presentes el director, Carlos Therón, los intérpretes Julián López, Natalia de Molina, Miren Ibarguren, Carlos Librado "Nene", y el actor y guionista Manuel Burque.

El director ha presentado 'Operación Camarón' como "una película hecha con intención de ser disfrutada en el cine". "La íbamos estrenar antes de la pandemia, ahora cobra un valor más importante y optimista", ha señalado.

La cinta, que está inspirada en un thriller policiaco italiano, es "un cóctel de géneros" que contiene comedia y drama. "Es una película de humor, pero la parte del narcotráfico y la delincuencia queríamos que fuera oscura y seria", ha remarcado Therón.

Otro papel importante en 'Operación Camarón' es el de la música. A lo largo de la película suenan elementos de flamenco, trap y música urbana, un imaginario sonoro que idearon los guionistas y que luego compuso Riki Rivera.

Las actrices Miren Ibarguren y Natalia de Molina han reflexionado sobre la importancia de las mujeres en esta película. "El cine es un espejo, no se puede contar un solo tipo de mujer. En esta cinta tienen un papel muy activo", ha dicho De Molina. Miren Ibarguren ha añadido que en estos tiempos se están conociendo "otro tipo de historias narradas a través de mujeres que eran necesarias de contar".

Por su parte, el actor Julián López ha asegurado que el de Sebas es el personaje con más recorrido que ha hecho. "Eso me llamaba mucho la atención, cómo va evolucionando y cambiando a lo largo de la película".

El guionista Manuel Burque ha bromeado sobre la idea de que una historia gaditana fuera escrita por un gallego y un catalán. "Nos tuvimos que documentar mucho antes de ir a grabar. Miramos como 80 diccionarios para que el discurso sonara a gaditano auténtico". Y es que tanto Cádiz como San Fernando son un protagonista más de la cinta, que está cargada de guiños a la cultura gaditana, como la aparición de El Selu con una chirigota y el acento y vocabulario propio de la zona impregnado en los diálogos.

El actor madrileño Carlos Librado ha hablado sobre la "dificultad" de reproducir ese acento y vocabulario propio del sur en la película, trabajo que desarrolló con el músico, también gaditano, Riki Rivera. "Me generó mucha presión enfrentarme a un acento tan rico y divertido como es el andaluz, me generaba inquietud no hacerlo bien", ha señalado.

La película, que se iba a estrenar inicialmente el 13 de marzo de 2020, lo hará el próximo 25 de junio con la intención de llenar de risas y disfrute las salas.