La orquesta Concerto Málaga protagoniza un nuevo ciclo de música clásica que recorrerá la provincia

MÁLAGA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha organizado un nuevo ciclo de conciertos de música clásica de la mano de la orquesta, nominada al Grammy Latino, Concerto Málaga que recorrerá la provincia interpretando piezas de autores reconocidos mundialmente como Mozart, Arcangelo Corelli, García Fajer, Jordi Cervelló, o Giuseppe Torelli, entre otros.

El diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, lo ha anunciado este martes junto al presidente y vicepresidente de Fundación Hispania Música, José Manuel Gil de Gálvez, y Juan Pablo Gamarro Martínez, respectivamente, en la presentación de los conciertos que tendrán lugar entre el 3 y el 10 de diciembre en los municipios de Villanueva de Algaidas, Júzcar, Comares y Málaga, en el centro cultural María Victoria Atencia (MVA).

"Apoyar y fomentar la diversidad cultural se encuentra entre los objetivos de la Delegación de Cultura, y en este caso, es todo un honor, ya que presentamos un nuevo ciclo musical que recorrerá la provincia y finalizará en el Centro Cultural MVA, a cargo de la orquesta Concerto Málaga", ha destacado López Mestanza.

De esta forma, Concerto Málaga visitará varios municipios de la provincia donde interpretará las famosas obras musicales de autores españoles. Las citas musicales tendrán una duración aproximada de una hora. Estas actuaciones mostrarán piezas históricas de los siglos XVIII y XIX.

Los asistentes podrán escuchar obras de García Fajer 'El Españoleto', con Obertura del oratorio Tobia (parte primera y seconda) (1752); José de Herrando, con 'Dúo III para dos violines en Sol menor' (1760); Antonio Soler, con 'Fandango para clavecín en Re menor' (Siglo XVIII); Pedro Anselmo Marchal, 'Sonata para cémbalo, violín y viola en Re mayor'; Jaime Facco, con 'Obertura del Sr. Blasi de la Ópera las Amazonas de España' (1720); y Gaspar Sanz, con 'Los Canarios' (versión orquesta de cuerdas) (1674).

La primera actuación será en Villanueva de Algaidas, el 3 de diciembre, en la Parroquia Nuestra Señora de La Consolación; Júzcar recibirá a la orquesta el 4 de diciembre en el Salón Alcudia; y el salón de actos del Ayuntamiento de Comares será la última parada el día 6 de diciembre. Todos los pases se realizarán a las 20.00 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.

El ciclo musical se clausurará el día 10 de diciembre en el MVA. La orquesta malagueña actuará con sus trece integrantes en un concierto que comenzará a las 20.00 horas. En el que la orquesta interpretará piezas de carácter festivo navideño.

En esta ocasión la programación recogerá piezas internacionales de ocho autores reconocidos mundialmente. Las piezas que se representarán serán: Concerto Grosso 'fatto per la Notte di Natale', de Arcangelo Corelli; Scherzo para instrumentos de arco, Emilio Lehmberg-Ruiz; La Maroma (2022), Jordi Cervelló; Concerto a 4 en Sol menor 'In forme di Pastorale per il santissimo Natale', Giuseppe Torelli; Concerto grosso en Do mayor 'per il Santissimo Natale' (1718), Onofrio Manfredini; Gallarda para orquesta de cuerda (1879), Felip Pedrell; Fantasía de Greensleeves, Vaughan Williams; y Divertimento para cuerdas en Fa mayor (1772), Mozart.

Las invitaciones para asistir al concierto se podrán adquirir desde el lunes 5 de diciembre a las 10.00 horas a través de la web de Mientrada.