Pac-Man sigue celebración de su aniversario con localizaciones en Málaga de la mano de OXO Museo del Videojuego

MÁLAGA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pac-Man, uno de los personajes más reconocibles de la historia del videojuego, continúa celebrando su aniversario con nuevas localizaciones de su figura gigante en la ciudad de Málaga.

Se trata de la campaña conmemorativa impulsada por OXO Museo del Videojuego y Bandai Namco Entertainment, que desde comienzos de año ha llevado las figuras conmemorativas a diferentes localizaciones de Madrid y de la provincia de Málaga.

Las emblemáticas figuras se encuentran desde esta semana en diversas zonas del centro histórico, el Distrito Este y el entorno universitario malagueño, donde permanecerán durante las próximas semanas.

Cada instalación "busca sorprender a malagueños y visitantes, convirtiendo las calles en un recorrido cultural y lúdico que celebra el legado del videojuego".

Así, como parte de esta iniciativa, OXO Museo del Videojuego Málaga ha preparado acciones especiales dentro del museo y en sus redes sociales para todas las personas que encuentren las figuras en la ciudad.

La propuesta, han detallado en un comunicado, "refuerza el compromiso del museo con la divulgación cultural y la promoción del videojuego como fenómeno artístico, histórico y social, invitando a redescubrir su valor en el espacio público y a conectar con las emociones que Pac-Man ha despertado durante más de cuatro décadas".