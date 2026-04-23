El Palacio de Ferias y Congresos acoge en julio una nueva edición de Guadalindie

Archivo - Guadalindie en una imagen de archivo. - FYCMA - Archivo

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de Málaga, acogerá los días 3 y 4 de julio la tercera edición de la feria de videojuegos independiente Guadalindie, que ya tiene las entradas a la venta disponibles a un precio de 36 euros en el caso del pase profesional del viernes 3 de julio y, como novedad este año, gratuito para el pase general del sábado 4 de julio.

Guadalindie, el punto de encuentro para estudios independientes, publishers, inversores y talento emergente, está dirigida tanto a personas profesionales activas en la industria, estudiantes, o simplemente a quien le interesen los videojuegos independientes, han indicado en un comunicado.

El evento reúne en un mismo espacio zona demo, conferencias, networking profesional y reuniones de negocio, con el objetivo de dar visibilidad a nuevos proyectos y fortalecer el ecosistema independiente.

La entrada profesional del viernes 3 de julio da acceso a la zona expositiva, la zona de conferencias y al espacio de networking, mientras que la entrada gratuita del sábado 4 de julio es válida para el público general, que podrá asistir a la feria y conocer de primera mano proyectos, estudios y profesionales del sector.

PRIMERAS CONFIRMACIONES

Además, se han revelado las tres primeras personas que darán charlas y talleres durante estos dos días, siendo perfiles reconocidos dentro de la industria global de los videojuegos. En concreto, Karla Zimonja, directora, escritora y diseñadora en el estudio independiente The Fullbright Company. Karla Zimonja ha participado en juegos como Gone Home o el recientemente aclamado Wanderstop.

También han confirmado a Chipzel, compositora, ingeniera de sonido y actriz. Una freelancer que ha participado en proyectos muy interesantes como son el minimalista Super Hexagon y Dicey Dungeons; y a Quinns, escritor y presentador del conocido y educativo canal de YouTube People Make Games.

ANDALUCÍA PLAY FEST

Junto a Premios Iris y Retropixel, Guadalindie es una de las tres grandes citas que conforman Andalucía Play Fest, la nueva marca impulsada por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, para reforzar el papel de Málaga como hub del videojuego, generar sinergias entre industria y comunidad y ofrecer una experiencia integral tanto para profesionales del sector como para el público general.

Dentro de Andalucía Play Fest, que se desarrollará entre el 3 y el 5 de julio, Guadalindie aporta su dimensión más profesional e internacional, creando un espacio donde nacen colaboraciones y futuros videojuegos.

Guadalindie está organizado por MálagaJam y Fycma MálagaJam es la asociación de desarrolladores de videojuegos de Málaga, que promueve la cultura y la profesionalización de la industria del videojuego en el sur de España. Además, cuenta con el apoyo de Fycma y el Polo Nacional de Contenidos Digitales, con el objetivo de promover la industria de los videojuegos independientes a nivel nacional e internacional.