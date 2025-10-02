El Palacio de Ferias y la Universidad colaboran para fortalecer los vínculos entre la Málaga tecnológica y universitaria

Este convenio, vigente hasta junio de 2027, ha comenzado su andadura esta semana con Greencities,, donde el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el rector de la UMA, Teodomiro López, escenificaron la renovación de esta colaboración. - FYCMA

Fymca (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), del Ayuntamiento de Málaga, y la Universidad de Málaga (UMA) han renovado su acuerdo marco de colaboración con el fin de estrechar vínculos entre la Málaga tecnológica y universitaria, reforzando el liderazgo de la ciudad y de la provincia a nivel nacional e internacional.

Este convenio, vigente hasta junio de 2027, ha comenzado su andadura esta semana con Greencities, Urban Intelligence and Smart Mobility 2025, donde el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el rector de la UMA, Teodomiro López, escenificaron la renovación de esta colaboración.

El acuerdo pretende incidir en tres ejes estratégicos, como son formación, aceleración y transformación digital en sectores clave de la economía productiva malagueña como turismo, urbanismo, cultura o innovación tecnológica, entre otros.

Busca establecer sinergias entre el ámbito académico y los ecosistemas innovadores que se generan en Fycma, atraer y generar talento innovador, apoyar el ámbito STEM, dar visibilidad al tejido empresarial, fomentar modelos híbridos de financiación hacia lo público-privado y atraer capital inversor de fuera de Málaga, promoviendo en definitiva un modelo productivo con mayor orientación tecnológica.

La colaboración contempla la participación activa de la UMA en diferentes foros profesionales organizados por el palacio, como es el caso de Greencities 2025 y 2026, y las mismas ediciones para Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, del 13 al 15 de noviembre en 2025 y del 12 al 14 de noviembre en 2026.

Así como las convocatorias de 2026 y 2027 de H&T, Salón de Innovación en Hostelería (del 2 al 4 de febrero de 2026); Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación (del 24 al 26 de febrero de 2026), y CM Málaga, Culture & Museums International Tech Forum (22 y 23 de junio de 2026).

Además, incluye la edición 2025 de Leadingirls, foro nacional sobre talento y liderazgo femenino, organizado por el Polo Nacional de Contenidos Digitales del 20 al 24 de octubre.

La UMA tendrá la oportunidad de visibilizar su apuesta por la excelencia académica, la investigación, la innovación, así como su contribución al desarrollo socioeconómico de la región; incorporar sus políticas al ADN de los eventos de Fycma, participando en comités organizadores y grupos de trabajo; estimular la creación de redes de contacto y colaboración nacionales e internacionales, así como promocionar las áreas científico-técnicas y divulgar el conocimiento y la ciencia generados desde la Universidad.

Cabe destacar que Fycma se ha consolidado como uno de los organizadores feriales más activos del Sur de Europa, especializándose en la conceptualización y desarrollo de eventos profesionales vinculados al ámbito de la innovación, la transformación digital y la generación de conocimiento.

Los foros profesionales organizados por el palacio facilitan espacios físicos y virtuales para la generación de negocio, lanzamiento de proyectos disruptivos, nuevas oportunidades y establecimiento de alianzas.