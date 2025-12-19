Papá Noel llega a Bioparc Fuengirola (Málaga) con regalos para los animales

Regalos de Papá Noel en Bioparc Fuengirola - BIOPARC FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

La Navidad también se vive en el mundo animal. Con motivo de estas fechas, Bioparc Fuengirola (Málaga) ha preparado una acción especial de enriquecimiento ambiental navideño en la que especies como potamóqueros, lémures, orangutanes y sitatungas se convierten en protagonistas de una sorprendente apertura de regalos de Papá Noel, una escena tan entrañable como significativa desde el punto de vista del bienestar animal.

Las imágenes y vídeos captan reacciones muy diferentes según la especie: desde la curiosidad y el olfateo constante de los potamóqueros, expertos exploradores del entorno, hasta la destreza manual y la capacidad de resolución de los orangutanes, que manipulan los paquetes con precisión, investigando su contenido.

Los lémures, activos y sociales, interactúan rápidamente con los elementos, saltando, compartiendo y explorando en grupo, mientras que los sitatungas, más cautelosos, se aproximan de forma pausada, evaluando cada novedad antes de integrarla en su rutina.

Lejos de ser una simple decoración, los elementos navideños forman parte de un enriquecimiento ambiental cuidadosamente diseñado por los equipos de cuidado animal, adaptado a las necesidades y comportamientos naturales de cada especie.

Cajas, olores, texturas, alimentos y estructuras se introducen de manera controlada para estimular la curiosidad, fomentar conductas propias de la especie, promover la actividad física y reforzar el bienestar emocional de los animales, ha indicado en un comunicado.

El enriquecimiento ambiental es una herramienta fundamental en el cuidado moderno de la fauna, ya que permite romper la rutina diaria, introducir desafíos cognitivos y ofrecer estímulos que favorecen el desarrollo físico y mental.

Estas acciones contribuyen a mantener a los animales activos, motivados y equilibrados, reforzando su capacidad de exploración y aprendizaje. En este contexto, la ambientación navideña se transforma en una experiencia positiva tanto para los animales como para el público, que puede observar de primera mano cómo una celebración humana puede adaptarse de forma respetuosa al mundo animal, poniendo siempre en primer plano su bienestar y conservación.

Esta iniciativa se suma al compromiso de Bioparc con un modelo de parque basado en el respeto por la fauna, la educación y la sensibilización, demostrando que es posible celebrar la Navidad de una manera diferente, responsable y con valores.

Un material visualmente atractivo, ideal para estas fechas, que además sirve para acercar al público la importancia del bienestar animal y el papel clave del enriquecimiento ambiental en su cuidado diario.