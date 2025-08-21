Paradores instalará Puntos Violeta en sus establecimientos de la provincia de Málaga

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas y el secretario general de Paradores, Ricardo Mar Ruipérez, informan sobre la instalación de un Punto Violeta en el Parador de Golf de Málaga - SUBDELEGACIÓN

MÁLAGA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Paradores de Turismo de España instalará en sus cinco establecimientos en la provincia de Málaga Puntos Violeta, un instrumento para facilitar información sobre cómo detectar y actuar ante un caso de violencia machista, además de atender, apoyar y acompañar a las víctimas.

El secretario general de Paradores, Ricardo Mar Ruipérez, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, han visitado este jueves el Parador Málaga Golf, donde ha sido instalado este primer Punto Violeta al que seguirán los Paradores de Málaga Gibralfaro, Antequera, Ronda y Nerja.

Han explicado que esta actuación se enmarca en el protocolo general de actuación firmado el Ministerio de Igualdad y Paradores de Turismo de España por el que la cadena se compromete a colaborar en la lucha contra la violencia machista y facilitar la difusión y acceso a la información disponible a las víctimas y a su entorno, convirtiéndose así en una herramienta activa para eliminar la violencia de género.

El secretario general de Paradores, Ricardo Mar Ruipérez, ha destacado que "como empresa pública, desde Paradores tenemos la responsabilidad de ser un agente de cambio y servir como modelo".

"La violencia machista es un problema estructural que requiere de la implicación del conjunto de la sociedad para acabar con ella, y por ello, nosotros queremos contribuir activamente a impulsar las medidas de concienciación y sensibilización para la erradicación de esta lacra. Apostamos por convertirnos en espacios de atención, información y ayuda a víctimas de violencia machista y ofrecemos nuestros establecimientos como lugares seguros para ellas", ha añadido.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga ha resaltado "la importancia de este paso que da una entidad turística de la importancia de Paradores para la creación de espacios seguros donde las víctimas de violencia de género o cualquier persona podrán informarse de los recursos que ofrecen las administraciones públicas para luchar contra esta lacra social".

"Por desgracia, la violencia machista sigue estando presente en nuestra sociedad y en todos los sectores de la población, y la ayuda al ciudadano debe estar disponible en cualquier lugar y en cualquier momento para atender a cualquier ciudadano", ha indicado.

ACUERDO PARADORES-MINISTERIO DE IGUALDAD

Por otro lado, han señalado que fruto de ese acuerdo, Paradores contribuirá a difundir y dar publicidad a los puntos violetas, un instrumento promovido por el Ministerio de Igualdad para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia de género y extender, de forma masiva, el compromiso social y la información necesaria para saber cómo afrontar episodios de violencia machista.

La iniciativa tiene como objetivo, además, acercar los servicios integrales a las víctimas a través de su entorno y facilitar información sobre cómo actuar ante estos casos a establecimientos, entidades, empresas y organismos públicos.

Para facilitar esta labor, el Ministerio de Igualdad facilitará a Paradores todos los materiales integrantes de la iniciativa puntos violetas, consistentes en la guía Punto Violeta para actuar frente a la Violencia Machista con información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista de tu entorno, así como recursos para las propias víctimas. También incluye información sobre qué es la violencia machista, sus diferentes manifestaciones, y cómo detectarla.

También materiales para establecimientos, entidades, empresas, organismos públicos como carteles y adhesivos con un código QR vinculado a la Guía Punto Violeta para actuar frente a la Violencia Machista, que tienen como objetivo señalar que ese espacio es un lugar seguro para las víctimas, donde pueden recibir información y acompañamiento si lo necesitan.

Asimismo, distintivos para identificar a personas implicadas en la lucha contra la violencia machista. Cualquier persona que lo utilice representará una puerta de acceso para las mujeres víctimas a los recursos que estas necesiten.